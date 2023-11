Lagoa Comprida ficou lotada por conta do 8º Encontro de Comitivas

Encontro de Comitivas foi um sucesso / Divulgação / Agecom

O primeiro domingo do mês de novembro foi de sabores, aromas e muito bailão, com a realização do 8º Encontro de Comitivas de Aquidauana, promovido no Parque Municipal da Lagoa Comprida, com organização da Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR).

Tradicional - e já no calendário oficial de eventos da Prefeitura de Aquidauana -, o encontro mais uma vez reuniu milhares de pessoas, dentre elas: crianças, jovens, adultos e idosos, os quais puderam degustar de um domingo diferente, saboreando comidas de comitiva tão apreciadas, dentre elas, arroz carreteiro, farofa, macarrão tropeiro e o saboroso feijão gordo.

Ao som de Gustavo Henrique, Brendo & Vinicius, Michel & Felipe, Lino & Nando e do Grupo Campezito, os amantes da boa música fizeram do entorno da Lagoa Comprida, um verdadeiro bailão ao ar livre.

Além das 10 comitivas participantes: Boca da Onça, da Patroa, Fogo de Chão, Lagoa dos Bobos, do Rodolfo, do Martinez, Marca EN, Nossa Senhora Aparecida, Só na Brasa e Nabileque, que preparam com capricho as comidas, outras pessoas fizeram renda extra comercializando doces, garapas, ervas de tereré, brinquedos, artesanato e dentre outros.

O ponto alto do Encontro foram as premiações do Concurso Gastronômico, sendo classificada pelos jurados em 1º lugar a Comitiva Boca da Onça, 2ª Comitiva da Patroa e 3ª Comitiva Fogo de Chão. Também foi destaque o Concurso de Porta Prato e Concurso de Berranteiros.

A Secretaria de Assistência Social (SAS) esteve com a equipe disponibilizando brinquedos gratuitos para a criançada e a equipe do SAMU de Aquidauana, também se fez presente durante todo o 8º Encontro de Comitivas.

Prestigiaram o evento os vereadores de Aquidauana Nilson Pontim (presidente do Legislativo), Chico Tavares e Reinaldo Kastanha, os secretários municipais Ernandes Peixoto (Finanças), Flávio Gomes Filho (Trânsito), Marluce Luglio (Administração), Wanderley Mariano (Meio Ambiente) e Youssef Saliba (SECTUR).



Veja as fotos: