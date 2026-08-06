Lagoa Comprida, nova UBS e asfalto são destaques em visitas técnicas

No Parque Municipal da Lagoa Comprida, obras contam com investimento superior a R$ 22,8 milhões / Divulgação/Agecom

A programação de aniversário pelos 134 anos de Aquidauana teve continuidade, nesta quarta-feira (05), com uma agenda de visitas técnicas a obras que estão em execução no município. A ação teve como objetivo apresentar à população o andamento dos investimentos realizados em diferentes áreas, como saúde, lazer e infraestrutura.

Acompanhado de vereadores, lideranças comunitárias e equipes responsáveis pelos projetos, o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) percorreu três frentes de trabalho - a revitalização do Parque Municipal da Lagoa Comprida, a construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro São Francisco e as obras de drenagem e pavimentação na vila Icaraí. Também participaram da agenda o diretor do Hospital Funrural, Eulálio Abel Barbosa, e representantes das secretarias municipais.

A primeira parada foi no Parque Municipal da Lagoa Comprida, uma das principais obras de infraestrutura urbana e lazer em andamento no município. O projeto é realizado por meio de parceria entre a Prefeitura de Aquidauana e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com investimento superior a R$ 22,8 milhões.

A revitalização contempla pavimentação das vias no entorno do parque, drenagem de águas pluviais, ciclovia, pista de caminhada, iluminação pública, quadras esportivas, playgrounds, áreas de convivência e paisagismo.

Segundo a administração municipal, as ruas ao redor da Lagoa Comprida já receberam pavimentação asfáltica e, atualmente, estão em andamento as obras para construção de cinco novas praças nas proximidades do parque, contemplando a Rua Giovani Toscano de Brito e as vilas Eliane, Previsul, Fragelli e Dona Nenê.

Na sequência, a comitiva acompanhou a construção da nova UBS do bairro São Francisco. A unidade foi planejada para ampliar o atendimento da Atenção Primária à Saúde, com estrutura para entrada de ambulâncias, salas para consultas médicas, vacinação, procedimentos básicos e acompanhamento das famílias.

A obra integra os investimentos do Novo PAC (Novo Programa de Aceleração do Crescimento) na área da saúde e possui orçamento de R$ 1.736.431,22. A expectativa é que o espaço beneficie moradores do bairro e de regiões próximas, ampliando o acesso aos serviços públicos de saúde.

Encerrando a agenda, o grupo visitou as obras de drenagem na vila Icaraí, que fazem parte de um programa de infraestrutura urbana voltado para solucionar problemas antigos de alagamentos e preparar a região para receber pavimentação asfáltica.

O projeto prevê implantação de drenagem profunda, pavimento, construção de meios-fios, calçadas e outras melhorias urbanas nas ruas Sara Victória F. Villamaior, Lineu Augusto dos Reis Proença, Dezenove, Daniel Guerra e Rua 01.

Os recursos são provenientes de contrapartida da Prefeitura de Aquidauana e de emenda parlamentar do deputado federal Beto Pereira (Rerpublicanos).

Durante a visita, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância dos investimentos e ressaltou a parceria com o Governo do Estado na revitalização da Lagoa Comprida.

"A revitalização da Lagoa Comprida é uma conquista histórica para Aquidauana e só está sendo possível graças à forte parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, que acreditou nesse projeto e entendeu sua importância para o desenvolvimento da nossa cidade. Estamos falando de uma obra que vai impulsionar o turismo, incentivar o esporte, oferecer lazer para as famílias e valorizar toda essa região", afirmou.

O prefeito também comentou sobre a sequência de visitas realizadas durante os últimos três dias.

"Nos dias 03, 04 e 05 percorremos diversas obras nas áreas da saúde, educação, infraestrutura e lazer. Fizemos questão de mostrar à população onde os recursos públicos estão sendo investidos, acompanhar o andamento dos serviços e prestar contas, com transparência, do trabalho que está sendo realizado. Agradecemos a presença dos vereadores que nos acompanharam ao longo dos três dias de visitas e toda a nossa equipe que se fez presente. Celebrar os 134 anos de Aquidauana também é mostrar uma cidade que cresce, que investe nas pessoas e que está construindo um futuro cada vez melhor", completou Mauro.

Os vereadores Renato Bossay (PSD) e Nilson Pontim (PSDB) também destacaram a importância das obras visitadas durante a agenda. Além de acompanhar o andamento dos trabalhos, a visita técnica permitiu que as equipes responsáveis apresentassem os cronogramas, serviços já concluídos e as próximas etapas previstas para cada empreendimento.

*Fotos: Divulgação/Agecom/Thais Mendes e Juliano Dervalho