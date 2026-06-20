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Semana do Meio Ambiente em Aquidauana

Lagoa Comprida recebe corrida, feira e atrações culturais gratuitas neste domingo

Evento integra a programação da Semana do Meio Ambiente e terá esporte, música ao vivo, gastronomia, artesanato e atividades de conscientização ambiental

Anibal Placêncio

Publicado em 20/06/2026 às 09:54

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Parque da Lagoa Comprida, cartão-postal situado em área estratégica do perímetro urbano de Aquidauana / Arquivo

Com corrida, feira e atrações culturais, o Parque Ecológico da Lagoa Comprida recebe evento de entrada gratuita neste domingo (21), das 07h às 14h. A realização é da Prefeitura de Aquidauana e integra a programação oficial da Semana do Meio Ambiente.

O "Domingo na Lagoa" terá competições de corrida e ciclismo, com premiação de medalhas para os participantes. O público também poderá aproveitar feira com comidas típicas, bebidas e exposição de artesanato local.

A programação contará, ainda, com música ao vivo e uma trilha ecológica, além da exposição de animais empalhados da PMA (Polícia Militar Ambiental), atividade voltada à conscientização e educação ecológica.

O evento é coordenado por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e reúne apoio de diversas instituições e pastas municipais - Assistência Social, Cultura e Turismo, Esporte e Lazer - , além do Departamento Municipal de Trânsito.

Também participam da ação a PMA, o Corpo de Bombeiros Militar, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) e a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul).

Segundo a organização, a iniciativa busca unir lazer, esporte e conscientização ambiental durante a programação da Semana do Meio Ambiente em Aquidauana.

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