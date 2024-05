Lagoa Comprida recebe manutenção e limpeza semanalmente

A prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), realiza amanutenção e limpeza semanalmente do Parque da Lagoa Comprida.

A prefeitura mantém um cronograma periódico de serviços de manutenção, dentre eles, cortar a grama, limpar a pista de caminhada, manutenção dos banheiros, limpeza na área do parquinho infantil e da academia da saúde.

O Parque da Lagoa Comprida que, ao longo da atual gestão tem recebido vários investimentos e melhorias em sua estruturação, vai ganhar nos próximos dias um novo pacote melhorias, com a revitalização completa e ampliação dos seus atrativos para o público.

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul firmou convênio com a Prefeitura Municipal de Aquidauana,destinando R$ 22,8 milhões, o atendendo ao pedido do prefeito Odilon Ribeiro e da Câmara Municipal de Aquidauana, para custear a revitalização, urbanização emelhorias na infraestrutura do Parque da Lagoa Comprida.

“A população gosta de ver o parque da Lagoa Comprida bem cuidado e preservado. O espaço é utilizado diariamente para atividades ambientais, culturais e prática de esportes. Por isso, pedimos a colaboração de toda a população, para que ajudem a manter o parque limpo e organizado, nossas equipes cuidam de lá, mas é preciso que a comunidade também colabore”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana