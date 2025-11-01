Lançamento de livro na UFMS une literatura e música em celebração cultural

O maestro Isaque Fonseca expressou a honra e o prazer em participar do evento / Divulgação

Um sonho antigo do professor José Alonso Torres Freire, do Curso de Letras da UFMS/Campus de Aquidauana, tornou-se realidade na noite de quinta-feira, 30 de outubro, com o lançamento da obra "Por mares nunca dantes navegados – viagens em uma Oficina de escrita criativa". O evento, realizado no auditório da Unidade II da universidade, contou com a participação especial da Banda Municipal Otávio Mongelli, sob regência do maestro Isaque Fonseca.

A banda apresentou-se com seu repertório contagiante, contribuindo com a música para a celebração da obra literária. O maestro Isaque Fonseca expressou a honra e o prazer em participar do evento, representando um exemplo da união entre música e literatura para enriquecer a cultura local.

O livro é resultado do trabalho desenvolvido na disciplina Oficina de Escrita Criativa, oferecida pelo professor José Alonso em 2023 e 2025. A obra reúne textos produzidos por alunos que exploraram temas variados, desde o uso do celular até relações familiares e histórias de superação, sempre com estímulos criativos conduzidos pelo docente.

"O objetivo não era transformar os participantes em escritores, mas criar um espaço de liberdade e imaginação, onde cada um pudesse exercitar sua criatividade a partir de experiências pessoais e recursos narrativos da ficção", explicou José Alonso.

A obra foi organizada em colaboração com os professores Gedy Brum Weis Alves e Auri Claudionei de Matos Frübel, reunindo textos de treze alunos participantes do projeto. O professor José Alonso destacou o caráter gratificante da experiência, observando que muitos alunos demonstravam interesse em desenvolver a imaginação por meio da escrita.

O lançamento contou com coquetel e sessão de autógrafos com organizadores e autores, reforçando o papel da UFMS/Aquidauana como espaço de incentivo à arte, literatura e expressão criativa.

