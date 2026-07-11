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LEA afirma que realizará 77º Campeonato Amador mesmo sem apoio financeiro

Presidente da entidade diz que clubes receberam a notícia com tristeza e garante que competição será mantida

Redação O Pantaneiro

Publicado em 11/07/2026 às 12:14

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LEA realizará a 77ª edição do Campeonato Amador de Futebol de Aquidauana / Divulgação

A LEA (Liga Esportiva Aquidauanense) informou que pretende realizar a 77ª edição do Campeonato Amador de Futebol de Aquidauana mesmo sem o aporte financeiro da prefeitura. O assunto foi debatido durante reunião extraordinária realizada nesta semana com representantes dos clubes participantes.

Segundo o presidente da LEA, Adriano da Silva Rodrigues, a notícia foi recebida com preocupação pelos dirigentes das equipes, que demonstraram apreensão com a realização da competição, considerada uma das mais tradicionais do município.

"O futebol amador já vem pedindo socorro há anos. Os clubes receberam essa notícia com muita tristeza e entendem que esse momento representa mais um desafio para a modalidade", afirmou.

Ainda de acordo com Adriano, a diretoria da liga pretende buscar alternativas para garantir a realização do campeonato, mesmo diante das dificuldades financeiras.

"Dói saber que, em meio a essa crise política do município, o futebol amador também foi afetado. Vamos ter que nos reinventar para não deixar de realizar o 77º Campeonato Amador sem o aporte financeiro do município", declarou.

O presidente também afirmou que a LEA manterá o compromisso com a competição e destacou a importância do futebol amador para o esporte aquidauanense e para a comunidade local.

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