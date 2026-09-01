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LEA define grupos da 4ª Copa Máster 40 Anos Jornal O Pantaneiro

Competição terá 15 equipes de Aquidauana e municípios da região; atual campeão, Flamenguinho de Miranda estreia contra o Misto FC

Redação O Pantaneiro

Publicado em 01/09/2026 às 09:13

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Reunião definiu os grupos e os detalhes da 4ª Copa de Futebol Máster 40 Anos Jornal O Pantaneiro / Divulgação

A LEA (Liga Esportiva Aquidauanense) definiu os grupos e os detalhes da 4ª Copa de Futebol Máster 40 Anos Jornal O Pantaneiro. Os ajustes finais foram realizados durante reunião ocorrida na noite desta segunda-feira (31), no Ginásio Poliesportivo José Campelo, em Aquidauana, com a presença dos representantes das equipes participantes.

Além da aprovação dos principais pontos do regulamento, o encontro marcou o sorteio dos grupos da competição, que terá 15 equipes de Aquidauana e municípios da região. Os times foram divididos em três chaves com cinco integrantes cada.

O Grupo A terá o atual campeão, Flamenguinho de Miranda, além de Misto FC, Futebol de Quinta, Limão Verde e Lagoinha FC. O Grupo B será composto por DG Carnes, Futebol de Sexta, SE Braquiarão, Aldeia Buritizinho e Data-Vênia, de Dois Irmãos do Buriti. Já o Grupo C contará com Atlético AFC, Maduro EC, Aston Villa, EC Zico e Kanto Carajá, de Bonito.

Oito equipes avançam

Na primeira fase, os times se enfrentarão dentro das próprias chaves. Ao término dessa etapa, os dois primeiros colocados de cada grupo garantirão lugar na fase seguinte.

As duas vagas restantes serão destinadas às melhores terceiras colocadas, conforme o índice técnico. Dessa forma, oito equipes avançarão para a fase eliminatória, seguindo na disputa pelo título da quarta edição.

LEA define grupos da 4ª Copa Máster 40 Anos Jornal O Pantaneiro2

Campeão abre a competição

A bola começa a rolar no dia 12 de setembro, às 15h, no Campo do Baixadão, no bairro Guanandy, em Aquidauana.

O primeiro confronto terá um ingrediente especial. O Flamenguinho de Miranda, atual campeão da competição, encara o Misto FC na partida de abertura. As duas equipes integram o Grupo A e serão responsáveis por iniciar oficialmente a caminhada em busca da taça.

Partidas aos finais de semana

Os jogos serão realizados no Campo do Baixadão aos sábados, no período da tarde, e aos domingos, pela manhã.

A tabela completa das rodadas será divulgada pela Liga Esportiva Aquidauanense, conforme a organização e o andamento da competição.

Integração pelo esporte

Com quatro edições, a Copa de Futebol Máster 40 Anos Jornal O Pantaneiro mantém a proposta de reunir equipes, atletas e representantes de diferentes municípios em torno do futebol.

A competição conta com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, do Jornal O Pantaneiro e da Liga de Veteranos, fortalecendo o calendário esportivo e a integração entre os participantes.

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