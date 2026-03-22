LegiÃ£o de Maria celebra renovaÃ§Ã£o de fÃ© em Aquidauana

O Pantaneiro

A comunidade católica de Aquidauana viveu um momento de fé e emoção neste domingo (22) durante a tradicional Festa da Acies da Legião de Maria, realizada na Igreja Matriz da Paróquia Imaculada Conceição.

A celebração foi marcada por uma santa missa especial, que reuniu legionários e fiéis em um clima de devoção e espiritualidade. Um dos momentos mais significativos foi a renovação da consagração e das promessas à Virgem Maria, reafirmando o compromisso dos participantes com a missão evangelizadora.

Entre os presentes, um exemplo de dedicação chamou a atenção: a aquidauanense Jandira Trindade, de 93 anos, considerada uma das legionárias mais experientes, participou ativamente da celebração e fez questão de renovar seus votos.

Com emoção, ela destacou que, mesmo com a idade, ainda se sente motivada a seguir contribuindo com a missão. “Ainda tenho muito a oferecer”, afirmou, demonstrando fé e compromisso com a Legião de Maria.

A Festa da Acies é um dos momentos mais importantes para os legionários, simbolizando a entrega total a Nossa Senhora e o fortalecimento da caminhada espiritual. Em Aquidauana, a celebração reforçou a união do grupo e a força da fé que atravessa gerações.



