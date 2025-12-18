Legislação municipal reconhece ações do Lions Clube após de 70 anos de atuação

A iniciativa simboliza o fortalecimento das parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana sancionou, nesta quinta-feira, dia 18, duas leis municipais de relevância socioassistencial: a instituição do Dia Municipal do Leonismo e a declaração de Utilidade Pública Municipal ao Lions Clube de Aquidauana. O ato, realizado no gabinete do prefeito Mauro do Atlântico, corrige uma lacuna histórica, reconhecendo formalmente a entidade que atua há mais de sete décadas na cidade.

As leis, de iniciativa do vereador Wezer Lucarelli em parceria com a administração municipal, foram aprovadas por unanimidade pela Câmara Municipal. A sanção contou com a presença de vereadores, secretários municipais, o empresário José Damasceno e membros do Lions Clube.

Durante a cerimônia, o vereador Wezer Lucarelli destacou o significado da medida. “Após mais de 70 anos, o município corrige uma falha por nunca ter reconhecido publicamente o Lions como entidade de utilidade pública. É uma satisfação poder contribuir com essa iniciativa”, afirmou.

O prefeito Mauro do Atlântico parabenizou o Legislativo e reforçou a parceria com o clube. “Hoje, reconhecemos uma instituição séria, idônea e dedicada ao próximo na filantropia e voluntariado. O Lions tem credibilidade e grandes serviços prestados à comunidade e tenham a prefeitura como parceira”, declarou o prefeito.

A presidente do Lions Clube, Aparecida Marçal (Cida), agradeceu o reconhecimento. “Este é um momento de grande alegria. As duas leis fortalecem nossa atuação, ampliam oportunidades e mostram que nossa cidade valoriza o voluntariado”, disse.

Com a sanção, o Dia Municipal do Leonismo passará a ser celebrado em 10 de outubro, integrando o Calendário Oficial de Eventos do Município. Já a declaração de Utilidade Pública permitirá ao clube participar de editais, firmar convênios e buscar recursos para ampliar suas ações sociais em benefício da população.

A iniciativa simboliza o fortalecimento das parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil, reforçando o compromisso institucional com a solidariedade e o desenvolvimento social de Aquidauana.

