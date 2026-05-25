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AGRONEGÓCIO

Leilão Asas do Pantanal em Aquidauana reúne produtores e supera expectativas

Evento realizado no Aeroclube da cidade movimentou mais de 9 mil cabeças de gado e atraiu participantes de várias regiões do Estado

Redação

Publicado em 25/05/2026 às 19:07

Atualizado em 25/05/2026 às 19:37

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O leilão “Asas do Pantanal” realizado no último dia 23 de maio, no Aeroclube de Aquidauana, confirmou o sucesso esperado pela organização e reuniu produtores rurais de diferentes regiões de Mato Grosso do Sul em um grande encontro de negócios, integração e confraternização.

Promovido pela Marca P Remates, o evento movimentou mais de 9 mil cabeças de gado, consolidando-se como um dos grandes encontros do setor no município.

O leilão aconteceu no Aeroclube de Aquidauana, e chamou atenção pela presença de produtores vindos de várias cidades do Estado — alguns chegando em suas próprias aeronaves, em alusão ao nome do encontro e ao ambiente voltado também à aviação.

Além das negociações, o público participou de um almoço especial preparado para receber convidados, parceiros e participantes do evento, fortalecendo o clima de confraternização e networking entre produtores, empresários e investidores do agronegócio.

A movimentação intensa no Aeroclube reforçou o potencial de Aquidauana para sediar grandes eventos ligados ao agronegócio e à aviação, reunindo tradição, negócios e entretenimento em um só espaço.

Segundo a organização, o resultado positivo do leilão superou as expectativas iniciais, tanto pela quantidade de animais comercializados quanto pela expressiva participação do público durante toda a programação.

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