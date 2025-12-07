Leilão Beneficente do Hospital de Amor acontece hoje em Aquidauana

Divulgação

Ingressos para o almoço ainda estão disponíveis e podem ser adquiridos na hora, ao valor de R$ 40,00, com direito a churrasco — cuja preparação já começou, segundo a organização. O público também terá apresentações musicais ao vivo, com destaque para a dupla Michel & Felipe.

Aquidauana realiza hoje, domingo (7 de dezembro), o 5º Leilão Beneficente “O Amor Pela Vida”, em apoio ao Hospital de Amor, referência nacional no diagnóstico e tratamento do câncer. O evento acontece no Tatersal do Parque de Exposições, com início pela manhã e programação ao longo do dia.

Leilão reúne itens especiais

Entre os lotes, um dos destaques é um chapéu exclusivo doado pela cantora Ana Castela, peça enviada especialmente para o evento. Além disso, serão leiloados animais, produtos agropecuários, itens regionais e diversas prendas doadas por parceiros.

Mobilização solidária em prol dos pacientes

O leilão é organizado pelo Hospital de Amor, em parceria com o Sindicato Rural de Aquidauana e a Marca P Remates. No município, a coordenação está a cargo de Reinaldo Castanha, que reforça a importância da participação do público para fortalecer o atendimento prestado pela instituição.

Embora Aquidauana não possua uma unidade do Hospital de Amor, muitos pacientes da cidade e da região dependem dos atendimentos realizados em Campo Grande e até em Barretos (SP). A continuidade desse suporte gratuito depende de doações e eventos como o realizado hoje.

Comunidade convidada a participar

A população pode comparecer, adquirir o convite na entrada, participar do almoço, conferir a música ao vivo e contribuir com lances durante o leilão. Toda arrecadação será destinada aos serviços do Hospital de Amor.

O evento é aberto ao público, e o leilão também pode ser acompanhado pelo link:

https://youtu.be/oqGP8AdjpZU

