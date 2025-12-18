Leilão solidário arrecada R$ 17 mil para Unidade de Acolhimento de Aquidauana

Em nota, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, agradeceu à Marca P Remates pela realização do leilão / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O compromisso social e a solidariedade da comunidade aquidauanense se destacaram no 398º Leilão de Encerramento 2025 – Corte, realizado na noite da última terça-feira, dia 16, no Parque de Exposições da cidade. A edição do evento contou com um lote especial, cuja renda foi integralmente destinada à Unidade de Acolhimento de Aquidauana, instituição que abriga crianças e adolescentes em situação de risco.

Para viabilizar a ação, foram arrecadadas doações em dinheiro que possibilitaram a compra de sete garrotes machos cruzados, formando o Lote 087, exclusivo para a causa social. Durante o leilão, conduzido pela empresa Marca P Remates, o lote foi vendido por R$ 17 mil. Todo o valor será utilizado no custeio da compra de novos móveis para a casa-sede da unidade, que está com a fase de reforma prestes a ser concluída pela prefeitura.

A Unidade de Acolhimento oferece abrigo temporário e proteção integral a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por medida judicial, trabalhando para garantir o retorno seguro à família de origem ou o encaminhamento para adoção. O foco do trabalho é o desenvolvimento integral, o conforto, o lazer e o resgate da cidadania dos acolhidos.

A iniciativa de buscar patrocínio para a compra dos animais partiu de uma articulação conjunta que envolveu o prefeito Mauro do Atlântico, o diretor do Foro da Comarca, Dr. Juliano Duailibi Baungart, os vereadores Renato Bossay e Reinaldo Kastanha, secretários municipais, além de representantes do Sindicato Rural e do Poder Judiciário local.

Em nota, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, agradeceu à Marca P Remates pela realização do leilão e listou os doadores que tornaram a ação possível: Rossana Francelli, Cintia Renosto, Erick Torres Renosto, Murilo Trindade, Agropecuária Primavera, Nelson Fialho, Rodrigo Maia Jacinto e Roney Bento Alves Ribeiro.

A ação reforça a importância de parcerias entre o poder público, iniciativa privada e sociedade civil para fortalecer políticas de assistência social e garantir melhores condições às instituições que atendem a população mais vulnerável do município.

