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Leitores registram árvore caída na MS-450, região da UEMS em Aquidauana

Atenção deve ser redobrada no trecho

Anibal Placêncio

Publicado em 22/06/2026 às 15:42

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Árvore bloqueia grande parte da via / Você Repórter

Motoristas que trafegam pela MS-450, em Aquidauana, precisam redobrar a atenção na tarde chuvosa desta segunda-feira (22), após uma árvore cair sobre a pista nas proximidades da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

A situação foi registrada por leitores de O Pantaneiro e também compartilhada em grupos de mensagens da região de Camisão. A imagem mostra que a árvore ficou atravessada sobre a rodovia, bloqueando grande parte da via e exigindo cuidado dos condutores que passavam pelo local.

Até o momento, não há informações sobre ocorrências relacionadas à queda da árvore. A equipe do site segue apurando informações sobre a remoção da árvore e a liberação total da rodovia.

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