Leitores registram árvore caída na MS-450, região da UEMS em Aquidauana

Atenção deve ser redobrada no trecho
Árvore bloqueia grande parte da via / Você Repórter
Motoristas que trafegam pela MS-450, em Aquidauana, precisam redobrar a atenção na tarde chuvosa desta segunda-feira (22), após uma árvore cair sobre a pista nas proximidades da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).
A situação foi registrada por leitores de O Pantaneiro e também compartilhada em grupos de mensagens da região de Camisão. A imagem mostra que a árvore ficou atravessada sobre a rodovia, bloqueando grande parte da via e exigindo cuidado dos condutores que passavam pelo local.
Até o momento, não há informações sobre ocorrências relacionadas à queda da árvore. A equipe do site segue apurando informações sobre a remoção da árvore e a liberação total da rodovia.
Bairro Santa Terezinha
Suspeitos se negaram a quitar os itens consumidos e dispararam diversas ofensas no estabelecimento
SORTE
Dezenas sorteadas são: 16 19 -22 24 46 -58
TRANSITO
Durante o Maio Amarelo, a equipe da Coordenadoria promoveu diversas ações voltadas à conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS