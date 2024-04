"Lenhador" é preso com maconha em terreno no Nova Aquidauana

Divulgação

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar com maconha no bairro Nova Aquidauana. O caso aconteceu na manhã de ontem (8), por volta das 9h.



Segundo o boletim de ocorrência, a PM realiza rondas pela área quando viu o homem em um terreno.



Quando viu a polícia, o suspeito apresentou nervosismo e fingiu que estava cortando lenha.



A polícia o abordou e ao realizar uma revista encontrou um embrulho com droga no bolso do homem.



Questionado, o suspeito disse que tinha encontrado a sacola ali e a guardou no bolso.



Diante dos fatos, o homem foi preso e levado para a delegacia de Aquidauana. Lá, a droga foi pesada de totalizou 6 gramas.