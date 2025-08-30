Leonir Eustáquio de Arruda morre aos 78 anos em Aquidauana

Leonir era contadora na cidade / Arquivo Pessoal

A senhora Leonir Eustáquio de Arruda faleceu aos 78 anos em Aquidauana e o velório ocorre a partir das 11h30 deste sábado (30), na Capela da Pax Universal, no bairro Alto.

Leonir era contadora e por muitos anos tocou o escritório de contabilidade Maranatá por 37 anos.

A família não divulgou a causa da morte. O sepultamento de Leonir está marcado também para hoje, a partir das 16h30, no Cemitério Municipal de Aquidauana.

O jornal O Pantaneiro presta suas condolências aos amigos e familiares neste momento de dor.

