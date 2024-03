Leve Max Super Atacado realiza entrevistas de emprego em Aquidauana

Rafael Dias, Prefeitura de Aquidauana

O Departamento de Recursos Humanos do Leve Max Super Atacado, realiza em Aquidauana, as entrevistas com os candidatos que concorrem às vagas de emprego para compor o quadro de funcionários da empresa.

Com previsão de inaugurar nos próximos meses, o Atacado Leve Max abriu nesta primeira fase 36 vagas em 17 funções.

Confira:

Açougueiro (3), ajudante de açougueiro (3), auxiliar administrativo (2), conferente de mercadoria (1), encarregado de açougue (1), encarregado de frios (2), encarregado de hortifrutigranjeiros (1), encarregado de padaria (1), estoquista (1), faturista (2), operador de caixa (5), operador de câmaras frias (3), operador de empilhadeira (3), operador de vendas (2), repositor de mercadorias (3) e supervisor de atendimento de caixas (3).

As entrevistas iniciaram ontem e finalizarão hoje (19 e 20), no Centro da Juventude, no bairro Nova Aquidauana. Estão na fase de entrevistas os cidadãos e cidadãs que se cadastram na Casa do Trabalhador na semana passada e receberam a Carta de Encaminhamento.

A Rede Leva Max vem se instalar em Aquidauana, após análise de mercado, apontando um grande potencial da cidade, que tem recebido da atual Administração Municipal investimentos consolidados em infraestrutura urbana, para deixar a cidade mais organizada e estruturada, logo, atraindo investidores e empresas, como a abertura do Leve Max.