Licitação encerra sem interessados para construção de ciclovia na MS-450

Distrito de Piraputanga

De acordo com o resultado publicado no Diário Oficial do Estado, a licitação foi deserta, ou seja, sem interessados.

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) divulgou que a licitação aberta não teve interessados para elaborar projeto executivo de engenharia para implantação de ciclovia, passarelas, pontos de observação, mirantes, portais e sinalização turística ao longo da rodovia MS-450, em Aquidauana.

Assim, a empresa a ser contratada deveria elaborar EVTEA e projeto executivo de engenharia para implantação de ciclovia, passarelas, pontos de observação, mirantes, portais e sinalização turística ao longo da rodovia, trecho: centro de atendimento ao turista de Palmeiras – UEMS/polo Aquidauana, com extensão aproximada de 33,20 km, nos municípios de Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti.

Contudo, a Agesul deve lançar novamente a licitação, mas ainda sem data prevista.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!