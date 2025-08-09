Licitação encerra sem interessados para construção de ciclovia na MS-450

Agesul divulgou a licitação deserta no Diário Oficial do Estado
Distrito de Piraputanga
A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) divulgou que a licitação aberta não teve interessados para elaborar projeto executivo de engenharia para implantação de ciclovia, passarelas, pontos de observação, mirantes, portais e sinalização turística ao longo da rodovia MS-450, em Aquidauana.
De acordo com o resultado publicado no Diário Oficial do Estado, a licitação foi deserta, ou seja, sem interessados.
Assim, a empresa a ser contratada deveria elaborar EVTEA e projeto executivo de engenharia para implantação de ciclovia, passarelas, pontos de observação, mirantes, portais e sinalização turística ao longo da rodovia, trecho: centro de atendimento ao turista de Palmeiras – UEMS/polo Aquidauana, com extensão aproximada de 33,20 km, nos municípios de Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti.
Contudo, a Agesul deve lançar novamente a licitação, mas ainda sem data prevista.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Acidentes de trânsito deixam três feridos na manhã deste sábado em Aquidauana
Projeto prevê uso de multas de trânsito para custear CNH Social em MS
Demutran leva palestra sobre segurança no trânsito a jovens em gincana católica
Esporte
Competição multimodalidades abre ciclo olímpico rumo a LA 2028
Educação
Obras já começaram e alunos foram realocados
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS