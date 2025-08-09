Acessibilidade

09 de Agosto de 2025 • 13:39

Aquidauana

Licitação encerra sem interessados para construção de ciclovia na MS-450

Agesul divulgou a licitação deserta no Diário Oficial do Estado

Redação

Publicado em 09/08/2025 às 11:24

Distrito de Piraputanga

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) divulgou que a licitação aberta não teve interessados para elaborar projeto executivo de engenharia para implantação de ciclovia, passarelas, pontos de observação, mirantes, portais e sinalização turística ao longo da rodovia MS-450, em Aquidauana.

De acordo com o resultado publicado no Diário Oficial do Estado, a licitação foi deserta, ou seja, sem interessados.

Assim, a empresa a ser contratada deveria elaborar EVTEA e projeto executivo de engenharia para implantação de ciclovia, passarelas, pontos de observação, mirantes, portais e sinalização turística ao longo da rodovia, trecho: centro de atendimento ao turista de Palmeiras – UEMS/polo Aquidauana, com extensão aproximada de 33,20 km, nos municípios de Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti.

Contudo, a Agesul deve lançar novamente a licitação, mas ainda sem data prevista.

2
Entre em nosso grupo