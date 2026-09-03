Licitação para obras de R$ 15 milhões na MS-345 avança em Aquidauana

Sessão desta sexta-feira vai divulgar análise das propostas e abrir espaço para manifestação de recurso; investimento prevê pavimentação e drenagem em trecho da rodovia
MS-345 é uma importante ligação para moradores de diferentes localidades da região de Aquidauana
A licitação para as obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na MS-345, em Aquidauana, entra em uma nova etapa nesta sexta-feira (04). A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) fará a reabertura da sessão para divulgar a análise das propostas apresentadas pelas empresas participantes e possibilitar eventual manifestação de recurso.
Conforme publicado no DOE (Diário Oficial do Estado) desta quinta-feira (03), a sessão está marcada para as 14h e integra a Concorrência Eletrônica nº 069/2026, referente a uma obra estimada em R$ 15,187 milhões pelo Governo de Mato Grosso do Sul.
O projeto prevê intervenções em um trecho da MS-345 localizado no município de Aquidauana, com execução de pavimentação asfáltica e sistema de drenagem para águas pluviais. A obra faz parte dos investimentos anunciados pelo estado para melhorar a infraestrutura viária da região.
A MS-345 é uma importante ligação para moradores de diferentes localidades da região de Aquidauana. O trecho contemplado pela obra segue em direção à Ponte do Grego, passando pela Aldeia Limão Verde, Cipolândia e pelos assentamentos Indaiá I, II e III.
A pavimentação deve beneficiar diretamente moradores dessas comunidades e demais usuários que utilizam a rodovia para deslocamentos entre a área urbana e a região rural do município.
A sessão desta sexta-feira será realizada de forma eletrônica. Após a análise das propostas e a eventual fase de recursos, o processo seguirá para as demais etapas necessárias até a definição da empresa responsável pela execução dos serviços.
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