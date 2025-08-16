Acessibilidade

16 de Agosto de 2025 • 16:38

Representatividade

Líder indígena de Aquidauana representa comunidades tradicionais do MS na 4ª CONAES

Luis Gonçalo, da etnia Terena e da comunidade Txané, participa como delegado eleito nas etapas intermunicipal e estadual da conferência nacional sobre Economia Popular e Solidária em Brasília

Redação

Publicado em 16/08/2025 às 13:38

Atualizado em 16/08/2025 às 13:54

O indígena Luis Gonçalo, liderança da comunidade urbana Txané, localizada em Aquidauana (MS), está entre os delegados que participam da 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária (CONAES), realizada entre os dias 13 e 16 de agosto, na capital federal.

Eleito inicialmente na Conferência Intermunicipal de Aquidauana e Anastácio, e posteriormente na etapa estadual, Luis Gonçalo chega à conferência nacional como representante das comunidades tradicionais, levando a perspectiva dos povos indígenas em contexto urbano, especialmente da etnia Terena.

"A economia solidária é uma forma de resistência dos nossos povos. É assim que mantemos vivas nossas práticas, nossa cultura, nossa autonomia dentro e fora das aldeias", destacou Luis Gonçalo durante uma das plenárias da conferência.

Escreva a legenda aqui

A presença dele reforça a importância da inclusão dos povos indígenas em contexto urbano no debate nacional sobre alternativas econômicas que respeitem os saberes tradicionais e promovam justiça social. Como representante das comunidades tradicionais, ele contribui com a perspectiva de quem vive entre a ancestralidade e os desafios das cidades, defendendo políticas que fortaleçam a geração de renda, o cooperativismo e o respeito à diversidade cultural.

A 4ª CONAES reúne delegados de todos os estados brasileiros, além de representantes de empreendimentos solidários, movimentos sociais, gestores públicos e organizações da sociedade civil. O encontro visa consolidar uma agenda nacional que reconheça e fortaleça a economia popular e solidária como estratégia de desenvolvimento inclusivo.

