Líder indígena de Aquidauana representa comunidades tradicionais do MS na 4ª CONAES

Luis Gonçalo, da etnia Terena e da comunidade Txané, participa como delegado eleito nas etapas intermunicipal e estadual da conferência nacional sobre Economia Popular e Solidária em Brasília
O indígena Luis Gonçalo, liderança da comunidade urbana Txané, localizada em Aquidauana (MS), está entre os delegados que participam da 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária (CONAES), realizada entre os dias 13 e 16 de agosto, na capital federal.
Eleito inicialmente na Conferência Intermunicipal de Aquidauana e Anastácio, e posteriormente na etapa estadual, Luis Gonçalo chega à conferência nacional como representante das comunidades tradicionais, levando a perspectiva dos povos indígenas em contexto urbano, especialmente da etnia Terena.
"A economia solidária é uma forma de resistência dos nossos povos. É assim que mantemos vivas nossas práticas, nossa cultura, nossa autonomia dentro e fora das aldeias", destacou Luis Gonçalo durante uma das plenárias da conferência.
A presença dele reforça a importância da inclusão dos povos indígenas em contexto urbano no debate nacional sobre alternativas econômicas que respeitem os saberes tradicionais e promovam justiça social. Como representante das comunidades tradicionais, ele contribui com a perspectiva de quem vive entre a ancestralidade e os desafios das cidades, defendendo políticas que fortaleçam a geração de renda, o cooperativismo e o respeito à diversidade cultural.
A 4ª CONAES reúne delegados de todos os estados brasileiros, além de representantes de empreendimentos solidários, movimentos sociais, gestores públicos e organizações da sociedade civil. O encontro visa consolidar uma agenda nacional que reconheça e fortaleça a economia popular e solidária como estratégia de desenvolvimento inclusivo.
Desenvolvimento
Veja as fotos do desfile do aniversário de Aquidauana
Aquidauana completa 133 anos como polo econômico estratégico do Pantanal de MS
Habitação
As regularizações e novas construções significam a realização de sonhos para muitas famílias
Tráfico
Os dois homens detidos foram encaminhados para a Polícia Civil para as providências legais
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS