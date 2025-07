Lideranças de Aquidauana discutem pavimentação da MS-228

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, reuniu-se com lideranças políticas e representantes do setor produtivo para tratar da inclusão da pavimentação da rodovia MS-228 nos futuros investimentos de infraestrutura do Governo de Mato Grosso do Sul. O encontro aconteceu na terça-feira (22), em Aquidauana.



Participaram da reunião o vice-prefeito de Aquidauana, Dr. Murilo Acosta; o presidente da Câmara Municipal, vereador Everton Romero; o vice-prefeito de Rio Verde, Jorge Luiz; o produtor rural Zelito Ribeiro; e o diretor-executivo do gabinete, Alex Mello.



A pauta principal do encontro foi a mobilização conjunta para solicitar ao Governo do Estado a pavimentação da MS-228, estrada situada no município de Corumbá, na região do Pantanal da Nhecolândia. A via se conecta à BR-419, que liga municípios como Aquidauana, Campo Grande, Rio Negro, São Gabriel do Oeste e Rio Verde, por meio da MS-427.



Segundo o vice-prefeito de Rio Verde, Jorge Luiz, a MS-228 é utilizada como rota de escoamento da produção agropecuária e também é estratégica para o turismo regional e o transporte escolar, atendendo comunidades rurais e urbanas da região pantaneira.



O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da articulação entre representantes políticos, câmaras municipais e sindicatos rurais para fortalecer o pedido junto ao Governo Estadual. O objetivo é incluir a obra nos próximos projetos de pavimentação coordenados pela gestão estadual.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!