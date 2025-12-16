Líderes de Aquidauana participam do Encontro Nacional da Pastoral da Criança em Curitiba

Durante o evento, autoridades nacionais da Pastoral destacaram a importância do trabalho voluntário / Divulgação/Pastoral da Criança

Um grupo de cinco líderes voluntárias de Aquidauana esteve entre os cerca de dois mil participantes do Jubileu da Esperança, Encontro Nacional da Pastoral da Criança, realizado em Curitiba (PR) nos dias 6 e 7 de dezembro. O evento, que celebrou os 42 anos da entidade, reuniu peregrinos de todas as regiões do Brasil, com uma forte representação sul-mato-grossense coordenada pela coordenadora estadual, Suely Lynch.

A delegação de Aquidauana integrou-se à programação que combinou formação, espiritualidade e celebração, iniciando as atividades no Museu da Vida, sede nacional da Pastoral. As voluntárias participaram de oficinas formativas sobre temas como “Cuidar de Si, Cuidar do Outro”, alimentação saudável e uso de ferramentas digitais para a missão, além de momentos culturais e de partilha de experiências.

O ponto alto espiritual do encontro foi a Caminhada Jubilar de aproximadamente três quilômetros, das instalações da Pastoral até a Catedral Basílica Menor de Curitiba, onde foi celebrada uma missa presidida pelo Arcebispo Dom José Antônio Peruzzo. Em sua homilia, ele emocionou-se ao definir a Pastoral da Criança como “uma das melhores linguagens da Igreja do Brasil para dizer que ama os pobres”. O encerramento foi marcado pelo acender de lanternas de celulares no templo, enquanto os participantes cantavam o hino oficial do Jubileu.

Durante o evento, autoridades nacionais da Pastoral destacaram a importância do trabalho voluntário. O presidente, Dom Frei Severino Clasen, reforçou o papel decisivo da entidade no cuidado com a primeira infância, afirmando que “se nós tivermos a consciência da importância e da grandeza desta missão, recuperaremos as futuras gerações”. A coordenadora nacional, Maria Inês Monteiro de Freitas, agradeceu aos mais de 20 mil líderes que atuam em todo o país.

Para as voluntárias de Aquidauana, o Jubileu representou uma oportunidade de reciclagem, fortalecimento espiritual e troca de experiências, energizando-as para continuar o trabalho comunitário que impacta centenas de famílias no município. O encontro reafirmou a missão da Pastoral, que, mesmo diante de novas tecnologias e mudanças culturais, mantém seu foco no cuidado integral das gestantes e crianças, especialmente as mais vulneráveis.

