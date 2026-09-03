LEA representa Aquidauana em agenda com presidente da CBF

Encontro durante agenda do presidente da CBF em Campo Grande / Reprodução/O Pantaneiro

O presidente da LEA (Liga Esportiva Aquidauanense), Adriano Rodrigues, e o colaborador Antônio Pinto participaram, nesta quarta-feira (02), de uma agenda com o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir Xaud, em Campo Grande.

O encontro ocorreu durante a passagem do dirigente pela capital, onde Samir visitou as obras de recuperação do Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão. O principal palco do futebol sul-mato-grossense está inativo desde 2022 e passa por intervenções após a concessão da estrutura pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) ao Governo do Estado.

A recuperação do gramado conta com apoio da CBF. Durante a visita, também estiveram presentes representantes ligados ao futebol estadual, entre eles o meio-campista sul-mato-grossense Jean, atualmente jogador do Pantanal e com passagens por clubes como Palmeiras, Fluminense e São Paulo.

Ainda na noite desta quarta-feira, o presidente da CBF participou de uma cerimônia de homenagens no Bioparque Pantanal, que contou com a presença do governador Eduardo Riedel (PP) e dos ex-campeões mundiais Branco, Ronaldão e Edmílson.

A principal agenda de Samir Xaud em Mato Grosso do Sul está relacionada à inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol, em Campo Grande, marcada para esta quinta-feira (03). O espaço foi construído na Avenida Tamandaré, na Vila Nasser, com investimento estimado em R$ 14 milhões.

