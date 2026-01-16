Liga Esportiva detalha formato da 5ª Copa Aquidauana 2026

O Pantaneiro

Após o lançamento da Copa Maria Tereza Ribeiro, realizado na noite de quinta-feira (15), no Dissidente Esporte Clube (DEC), o presidente da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA), Adriano Rodrigues, falou sobre a organização, o formato e o calendário da 5ª Copa Aquidauana 2026, que contará com a participação de 19 equipes.



Segundo Adriano, a Liga encerrou a temporada esportiva de 2025 com a realização da Copa do Pantaneiro e do Campeonato Amador e já inicia 2026 com mais uma competição. “A gente finalizou 2025 com chave de ouro, com a Copa do Pantaneiro e, logo depois, o Campeonato Amador. Agora, menos de um mês depois, já estamos lançando a quinta edição da Copa Aquidauana”, afirmou.



A competição deste ano homenageia Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro, ex-primeira-dama de Aquidauana. “Essa edição vem com o nome da dona Maria Tereza, mãe do nosso ex-prefeito Odilon, e isso representa muito para todos nós”, destacou o presidente da Liga.



De acordo com Adriano Rodrigues, a Copa contará com 19 equipes, sendo seis times indígenas, cinco clubes filiados à Liga e outras agremiações convidadas. “Na nossa assembleia, recebemos 19 equipes. São seis indígenas, cinco filiados da Liga e os demais clubes que completam essa edição da Copa Aquidauana”, explicou.



Sobre o local e os horários dos jogos, o presidente confirmou que todas as partidas serão realizadas no Dissidente Esporte Clube. “Todos os jogos vão acontecer aqui no DEC. No sábado, teremos partidas às três e às quatro da tarde. No domingo, os jogos serão às oito e às dez da manhã”, detalhou.



Adriano também explicou que o calendário foi organizado para evitar conflitos com jogos do Clube Regatas Aquidauana (CRA) e outros eventos esportivos. “A gente trabalha comparando a tabela do futebol profissional, principalmente do CRA, que hoje está na Série A, e também com os eventos da Secretaria de Esporte, para não prejudicar o público e os clubes”, disse.



A estreia da competição está prevista para o dia 25 de janeiro, já que no dia 24 o CRA fará sua estreia no Estádio Municipal. “Por isso, a nossa estreia da quinta Copa Aquidauana será no dia 25, aqui no DEC”, afirmou.



Ao comentar sobre a reestruturação da Liga nos últimos anos, Adriano destacou o processo de filiação e regularização dos clubes. “Não existe Liga se não tiver clube filiado. A nossa força hoje na federação vem dos nossos clubes. Começamos esse trabalho em 2023 e hoje já temos mais de dez equipes legalizadas”, ressaltou.



Por fim, o presidente da LEA agradeceu o apoio recebido e deixou uma mensagem aos participantes. “Quero agradecer à Prefeitura, ao Dissidente Esporte Clube, ao ex-prefeito Odilon e a todas as 19 equipes que confiaram no nosso trabalho. O futebol não se faz sozinho. A gente precisa dos clubes, dos desportistas, dos comerciantes e de todos que acreditam no esporte. Hoje a Liga tem credibilidade, e a gente precisa cuidar disso”, concluiu.