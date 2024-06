Liga Esportiva reúne clubes em Aquidauana

Divulgação/Agecom

A Liga Esportiva de Aquidauana esteve reunida na noite de segunda-feira (03), com os representantes dos clubes do futebol amador do município, na sede do Sinprecam.

Na reunião, foi feito o sorteio para a composição dos grupos do campeonato e a discussão do regulamento da competição. Os trabalhos foram mediados pelo presidente da Liga, Adriano Rodrigues e pelo desportista Antonio Pinto.

Das 12 equipes que participaram da primeira reunião no início do mês de maio, 11 confirmaram participação na 75ª edição do Campeonato Amador Sim Digital de Futebol. Conforme sorteio realizado na presença dos dirigentes de clubes, representantes da arbitragem, imprensa e diretoria da Liga foram criados dois grupos A e B.

No grupo A ficaram as seguintes equipes: Everton FC, São José do Morrinho, Welington FC, Paulo Soccer, Grêmio Fragelli e Puxarará. No grupo B: União Bela Vista, AFC, Botafogo, Racing Pantaneiro e Sociedade Esportiva Guanandy.

Este ano, como novidade, a Liga utilizará um aplicativo iFUT para as inscrições de atletas, tabela, datas e horas dos jogos, bem como, todas as informações referentes ao campeonato serão disponibilizadas via app.

Estiveram acompanhando a reunião, Welington Moresco (diretor-presidente da FEMA) e os vereadores Reinaldo Kastanha e Everton Romero.

O campeonato mais uma vez terá apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA) e a data de início do campeonato será definida em breve com os clubes.

Também ficou definido na reunião que, as equipes jogarão entre si dentro de cada grupo e serão classificadas as 04 melhores equipes para a fase de quartas de final. Nessa fase, as equipes jogam no sistema eliminatório até chegar às duas equipes finalistas.

A premiação deste ano do Campeonato Amador vai obedecer a seguinte ordem: campeão R$ 5 mil reais (troféu e medalhas), vice-campeão R$ 1 mil reais (troféu e medalhas), terceiro lugar R$ 500 reais (troféu), equipe disciplina R$ 500 reais, artilheiro e goleiro menos vazado R$ 250 reais cada.



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana