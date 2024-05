LEA reúne clubes para discutir campeonato amador em Aquidauana

Divulgação

A Liga Esportiva de Aquidauana (LEA) promoveu uma reunião com os clubes filiados a entidades e não filiados para tratar da realização do Campeonato Amador de Futebol 2024.

O encontro foi realizado no ginásio poliesportivo de Aquidauana. A Prefeitura por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA) estará dando apoio a realização de mais uma edição do campeonato.

Neste primeiro momento, a Liga debateu sobre a documentação das equipes e passou orientações aos dirigentes para a regularização dos clubes junto a entidade. Para que o Campeonato Amador seja considerado oficial, os clubes terão que estar com a documentação em dia.

A reunião foi coordenada pelo presidente da LEA, Adriano da Silva Rodrigues e pelo dirigente Antônio Pinto de Souza, ex-presidente da Liga. Também ficou acordado ne reunião, que aconteceu dia 20/05, que o campeonato terá 12 equipes participantes, no caso de desistência de algum clube, o campeonato será com um número menor de times.

Inicialmente, a Liga já recebeu a manifestação de interesse em participar do campeonato por parte das seguintes equipes: Botafogo; São José do Morrinho; Welyngton FC; Racing Pantaneiro; União Bela Vista; Grêmio Tiradentes; Everton FC, AFC, Lagoa Rica, Puxarará; Guanandy e Paulo Soccer.

Uma nova reunião está marcada para acontecer no próximo dia 03 de junho, onde será tratada a data de início do campeonato e a composição dos grupos, entre outros assuntos pertinentes à competição.

De acordo com o presidente da LEA, Adriano Rodrigues, a premiação este ano vai obedecer a seguinte ordem: campeão R$ 5 mil reais (troféu e medalhas), vice-campeão R$ 1 mil reais (troféu e medalhas), terceiro lugar R$ 500 reais (troféu), equipe disciplina R$ 500 reais, artilheiro e goleiro menos vazado R$ 250 reais cada.



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana