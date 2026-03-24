DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana

A Terra Indígena Limão Verde, em Aquidauana, recebe ações voltadas à elaboração de um Plano de Visitação Turística (PVT), dentro do projeto “Brasil, Turismo Responsável”, desenvolvido em parceria entre o Ministério do Turismo (MTur), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Prefeitura Municipal.



O projeto tem como objetivo implementar práticas de turismo em comunidades indígenas, com foco na valorização de saberes tradicionais, fortalecimento da autonomia local e desenvolvimento sustentável. No Centro-Oeste, a Terra Indígena Limão Verde, habitada pelo povo Terena, foi definida como território de referência.



A construção do plano ocorre de forma participativa, com envolvimento das aldeias Limão Verde, Buritizinho e Córrego Seco. O processo conta com apoio técnico de pesquisadores da UFRN e participação de instituições como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Embratur, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).



Como parte das atividades, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) realizou oficinas sobre resíduos sólidos nas três aldeias nos dias 17 e 18 de março. As ações incluíram a construção de composteiras, conduzida pelo biólogo Fernando Ibanez Martins, com participação do secretário de Meio Ambiente, Humberto Torres, da turismóloga Andréia Vaz, da Sectur, e de Ercília Mendes, da UFMS.



Nos dias 19 e 20 de março, também foram realizadas oficinas com os temas “Resíduos sólidos no contexto da atividade turística” e “Protocolo de Segurança”. As atividades foram ministradas pela professora Kerlei Eniele Sonaglio, docente da Universidade de Brasília e da UFRN, integrante do projeto “Brasil Turismo Responsável”.



O projeto é conduzido em parceria com a Funai e tem como foco a construção colaborativa do Plano de Visitação Turística em terras indígenas.