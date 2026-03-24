O projeto tem como objetivo implementar prÃ¡ticas de turismo em comunidades indÃgenas, com foco na valorizaÃ§Ã£o de saberes tradicionais, fortalecimento da autonomia local e desenvolvimento sustentÃ¡vel
DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Aquidauana
A Terra Indígena Limão Verde, em Aquidauana, recebe ações voltadas à elaboração de um Plano de Visitação Turística (PVT), dentro do projeto “Brasil, Turismo Responsável”, desenvolvido em parceria entre o Ministério do Turismo (MTur), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Prefeitura Municipal.
O projeto tem como objetivo implementar práticas de turismo em comunidades indígenas, com foco na valorização de saberes tradicionais, fortalecimento da autonomia local e desenvolvimento sustentável. No Centro-Oeste, a Terra Indígena Limão Verde, habitada pelo povo Terena, foi definida como território de referência.
A construção do plano ocorre de forma participativa, com envolvimento das aldeias Limão Verde, Buritizinho e Córrego Seco. O processo conta com apoio técnico de pesquisadores da UFRN e participação de instituições como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Embratur, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).
Como parte das atividades, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) realizou oficinas sobre resíduos sólidos nas três aldeias nos dias 17 e 18 de março. As ações incluíram a construção de composteiras, conduzida pelo biólogo Fernando Ibanez Martins, com participação do secretário de Meio Ambiente, Humberto Torres, da turismóloga Andréia Vaz, da Sectur, e de Ercília Mendes, da UFMS.
Nos dias 19 e 20 de março, também foram realizadas oficinas com os temas “Resíduos sólidos no contexto da atividade turística” e “Protocolo de Segurança”. As atividades foram ministradas pela professora Kerlei Eniele Sonaglio, docente da Universidade de Brasília e da UFRN, integrante do projeto “Brasil Turismo Responsável”.
O projeto é conduzido em parceria com a Funai e tem como foco a construção colaborativa do Plano de Visitação Turística em terras indígenas.
OcorrÃªncia
Adolescente morre apÃ³s afogamento no Porto Geral de LadÃ¡rio
CrianÃ§a de 2 anos Ã© resgatada apÃ³s afogamento no Rio Paraguai-Mirim
Moradores anunciam possÃvel afogamento no Rio Aquidauana
TrÃ¢nsito
Acidente ocorreu na manhÃ£ desta segunda-feira, dia 23
EducaÃ§Ã£o
Os pagamentos vÃ£o atÃ© 30 de marÃ§o, de acordo com a data de nascimento
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS