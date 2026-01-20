Limão Verde comemora hoje festa de São Sebastião

Terena Naine

A Aldeia Limão Verde vive nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro, o ponto alto de uma das celebrações mais tradicionais da região: a Festa de São Sebastião. Após o encerramento, ontem, da caminhada da Bandeira de São Sebastião, os festejos seguem hoje reunindo moradores, visitantes e devotos em um grande momento de fé, confraternização e celebração da vida.

Há décadas, a festa é mantida pela dedicação das famílias festeiras, que, geração após geração, abrem as portas de suas casas para acolher a bandeira, oferecer jantares coletivos, promover bailes e organizar atividades como jogos de futebol. Esses encontros transformam a aldeia em um espaço de convivência intensa, atraindo pessoas de diferentes localidades e consolidando o festejo, nos últimos anos, também como um importante atrativo turístico e cultural.

A caminhada da bandeira, encerrada na véspera, é um dos momentos mais simbólicos da celebração. Devotos percorrem as casas da aldeia levando a imagem de São Sebastião, saudando o fim e o começo dos tempos, fortalecendo laços comunitários e renovando promessas. Para os seguidores da bandeira, no entanto, a festa vai além do aspecto festivo ou turístico: é, sobretudo, um tempo de celebrar a vida, reafirmar a fé e manter viva a memória daqueles que já se foram.







Tradicionalmente, durante os dias de festejo, os anfitriões oferecem jantares gratuitos, com destaque para o churrasco, além de bailes animados por música ao vivo, reforçando o espírito de partilha que marca a celebração. No último dia, 20 de janeiro, tudo o que foi arrecadado ao longo da caminhada é destinado à realização de um grande jantar coletivo, servido gratuitamente a todas as pessoas que participam da festa.





A devoção a São Sebastião na Aldeia Limão Verde é marcada pelo diálogo entre saberes e crenças. Alicerçado na fé católica, o santo também é reconhecido como Oxóssi, nas tradições de matriz africana, e, na pajelança, como um ser de forte poder de cura. Essa multiplicidade de significados fortalece os afetos, a memória coletiva e as alegrias compartilhadas ao longo da caminhada e dos festejos.

Assim, mais do que um evento religioso, a Festa de São Sebastião na Aldeia Limão Verde se reafirma como um patrimônio vivo, onde fé, cultura e comunidade caminham juntas, renovando, a cada ano, o sentido de pertencimento e solidariedade.