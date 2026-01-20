Acessibilidade

20 de Janeiro de 2026 • 18:09

Buscar

Últimas notícias
X
Fé e devoção

Limão Verde comemora hoje festa de São Sebastião

Evento mobiliza fé, memória e tradição na Aldeia de Aquidauana

Redação com informações Terena Naine

Publicado em 20/01/2026 às 17:50

Atualizado em 20/01/2026 às 17:54

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Terena Naine

A Aldeia Limão Verde vive nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro, o ponto alto de uma das celebrações mais tradicionais da região: a Festa de São Sebastião. Após o encerramento, ontem, da caminhada da Bandeira de São Sebastião, os festejos seguem hoje reunindo moradores, visitantes e devotos em um grande momento de fé, confraternização e celebração da vida.

Há décadas, a festa é mantida pela dedicação das famílias festeiras, que, geração após geração, abrem as portas de suas casas para acolher a bandeira, oferecer jantares coletivos, promover bailes e organizar atividades como jogos de futebol. Esses encontros transformam a aldeia em um espaço de convivência intensa, atraindo pessoas de diferentes localidades e consolidando o festejo, nos últimos anos, também como um importante atrativo turístico e cultural.

A caminhada da bandeira, encerrada na véspera, é um dos momentos mais simbólicos da celebração. Devotos percorrem as casas da aldeia levando a imagem de São Sebastião, saudando o fim e o começo dos tempos, fortalecendo laços comunitários e renovando promessas. Para os seguidores da bandeira, no entanto, a festa vai além do aspecto festivo ou turístico: é, sobretudo, um tempo de celebrar a vida, reafirmar a fé e manter viva a memória daqueles que já se foram.




Tradicionalmente, durante os dias de festejo, os anfitriões oferecem jantares gratuitos, com destaque para o churrasco, além de bailes animados por música ao vivo, reforçando o espírito de partilha que marca a celebração. No último dia, 20 de janeiro, tudo o que foi arrecadado ao longo da caminhada é destinado à realização de um grande jantar coletivo, servido gratuitamente a todas as pessoas que participam da festa.

A devoção a São Sebastião na Aldeia Limão Verde é marcada pelo diálogo entre saberes e crenças. Alicerçado na fé católica, o santo também é reconhecido como Oxóssi, nas tradições de matriz africana, e, na pajelança, como um ser de forte poder de cura. Essa multiplicidade de significados fortalece os afetos, a memória coletiva e as alegrias compartilhadas ao longo da caminhada e dos festejos.

Assim, mais do que um evento religioso, a Festa de São Sebastião na Aldeia Limão Verde se reafirma como um patrimônio vivo, onde fé, cultura e comunidade caminham juntas, renovando, a cada ano, o sentido de pertencimento e solidariedade.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

Aquidauana inicia ano com cursos de qualificação profissional gratuitos

Prevenção em saúde

Aquidauana inicia grupo multidisciplinar para apoio a tabagistas

Ensino Superior

IFMS de Aquidauana divulga lista de aprovados em Administração - EJA

Terminam nesta sexta matrículas do IFMS de Aquidauana

Infraestrutura

Aquidauana intensifica serviços de tapa-buracos com as chuvas de verão

Publicidade

Bombeiros

Homem fica ferido após cair de veículo em movimento em Aquidauana

ÚLTIMAS

Trânsito

Colisão entre duas motocicletas deixa dois homens feridos no centro de Miranda

Vítimas foram encaminhadas para atendimento médico

Violência

Homem é baleado em praça pública no Centro de Miranda

A Polícia Militar também foi acionada para atender a situação

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo