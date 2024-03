Limpeza do rio Aquidauana será realizada amanhã

Rio Aquidauana / Prefeitura de Aquidauana

Prefeitura de Aquidauana e a Polícia Militar Ambiental (1ºCia/2ºPelPMA) realizam no sábado (23), o projeto de limpeza “Nosso Rio, Nossa Casa”, em alusão ao Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março, a força-tarefa de limpeza das margens do rio Aquidauana iniciará às 5h, no Quartel da Polícia Militar Ambiental.

Além da limpeza, a ação consiste na conscientização e educação ambiental sobre a importância de respeitar, preservar e manter limpo as margens do Rio Aquidauana.

O mutirão irá realizar a retirada de resíduos sólidos do leito do rio, dando a esse lixo coletado a devida destinação. Todo material recolhido será depositado no pátio do quartel da PMA de Aquidauana e, posteriormente, será retirado pela equipe da Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais (SEMSUR).

A PMA coordenará as ações de limpeza, que também contarão com o apoio da Sanesul, 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, 9º Batalhão de Engenharia e Combate “Carlos Camisão”, Black Fish, Simasul, Pesqueiro Toca da Onça, Itaju – Eco Hotel, Coeso, Lions Club, FM Independente, Nova FM, Viva Pantanal, Caruso, Supermercados Princesa, Portal Atacado, GrafiArts, Caiapó Construtora e O Pantaneiro.

A força-tarefa percorrerá por 19 km do leito do rio, compreendendo trecho entre a foz do rio Taquarussu até o Pesqueiro Toca da Onça. A limpeza será realizada por terra às margens do rio Aquidauana e via fluvial, com envolvimento de cerca de 40 embarcações serão utilizadas.