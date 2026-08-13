Lino & Nando são convidados do "Meu MS" no aniversário de Aquidauana

Lino & Nando, a dupla mais apaixonada do Pantanal / Divulgação

O aniversário de 134 anos de Aquidauana terá um motivo especial para quem gosta de música e, principalmente, para quem se orgulha dos talentos que nasceram na cidade. Neste sábado (15), justamente na data em que o município pantaneiro celebra mais um ano de história, os irmãos Lino & Nando estarão no programa Meu Mato Grosso do Sul, da TV Morena.

Conhecidos como “a dupla mais apaixonada do Pantanal”, eles levam para a televisão um pouco da história construída ao longo de anos de música, sonhos e ligação com Aquidauana.

Filhos do pipoqueiro Albertino e da dona de casa Gerusa, Lino & Nando carregam nas próprias histórias a simplicidade e a persistência de quem nunca deixou de sonhar. Os irmãos transformaram a paixão pela música em trajetória artística e conquistaram seu espaço nos palcos, sempre mantendo a ligação com as raízes aquidauanenses.

"Preparem-se porque vem aí um momento muito especial e cheio de emoção!", prometeu a dupla em uma postagem nas redes sociais.

A participação de Lino & Nando será exibida a partir das 13h30 (horário de MS) deste sábado, em um encontro com o músico e apresentador Chicão Castro.

Anote na agenda:

- Sábado (15/08/2026) - Aniversário de 134 anos de Aquidauana

- Horário: 13h30 (horário de MS)

- Onde assistir: TV Morena (Rede Globo)

- Programa Meu MS: participação especial de Lino & Nando