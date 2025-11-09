Acessibilidade

09 de Novembro de 2025 • 20:23

Comemoração

Lions Clube Aquidauana celebra 70 anos com assembleia festiva 

Cerimônia relembrou a trajetória de dedicação e serviços da instituição que atua ha mais de 7 décadas no município

Redação

Publicado em 09/11/2025 às 17:29

Atualizado em 09/11/2025 às 18:07

O Pantaneiro

O Lions Clube de Aquidauana viveu uma noite histórica e repleta de emoção ao celebrar seus 70 anos de fundação, durante uma assembleia festiva que reuniu autoridades, associados e convidados especiais na noite deste sábado (08) na sede da instituição. O evento marcou também a visita oficial da Governadora do Distrito LB-1, Companheira Leão Vera Lúcia Amorim da Costa e Castro, e a posse de novos membros, reforçando o compromisso da entidade com o serviço voluntário e o fortalecimento da comunidade local.

A mesa diretora da solenidade foi composta pela presidente do Lions Clube de Aquidauana, Aparecida Santos Marçal Falcão; pela governadora do Distrito LB-1, Vera Lúcia Amorim da Costa e Castro e Tesoureiro Distrital José Alcides dos Santos; pelo Seretário de Finanças Sr. Ernandes Peixoto, representando o prefeito Mauro Luiz Batista; pelo ex-governador do Distrito LB-1 (gestão 2020/2021), Vanderlei Paim; pelo diretor social do clube, Edimilson Aurélio Marcos; pelo tesoureiro, Sr. Jonas Chaves; e pelo Dr. Marcelo Nakamiti, representante da Diretoria da Unimed Aquidauana.

Durante a cerimônia, a governadora Vera Lúcia destacou a relevância do Lions Clube como instituição de serviço humanitário presente em todo o mundo, mas que estamos em uma região muito especial, que é o Pantanal e parabenizou pelo legado de amor, solidariedade e compromisso do Lions Clube Aquidauana.

Já a presidente Cida Marçal destacou "Celebrar 70 anos do Lions Clube Aquidauana é celebrar o amor ao próximo, a amizade e o compromisso de servir. Nosso clube é feito de pessoas que se dedicam de coração e é essa união que nos permite transformar a vida de tantos".

Demais membros também ressaltaram o desempenho da atuação efetiva e eficaz do Lions Clube Aquidauana na sociedade, principalmente nas comunidades mais necessitadas, fazendo as parcerias necessárias com as autoridades constituídas e empresas, com vistas as 5 causas globais definidas por Lions Clubes Internacional. Um grande exemplo foi a construção do Asilo São Francisco de Aquidauana e o Centro de Educação Infantil Dona Zefa, de Anastácio.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a posse dos novos associados, o casal Guiomar Becker de Jesus e Thaynara Mirian Zenteno Clemente, apadrinhados pelos companheiros José Cristino e Aparecida. O ingresso de novos membros simboliza a continuidade e o rejuvenescimento da instituição, que segue firme em sua missão de servir.

Atualmente, fazem parte da família Lions Clube de Aquidauana os seguintes casais e associados:

Pedro Generoso de Albuquerque e Marley
Edmilson Aurélio Marcos e Leila
Ernandes Peixoto de Miranda e Inácia
Jonas Chaves Junior e Iris
Almir de Oliveira Periano e Rosângela
Vanderlei Braga Paim e Leonice
Alfredinho de Oliveira Junior e Katia
Osvaldo Maeda e Madalena
José Cristino Falcão e Aparecida
Luiz Maique Melo de Freitas e Rosileny
Cesar de Alencar Corrêa Cintra e Andreia
Clery Antônia Arcas T. Paes Leme
Ramão da Silva Oliveira e Lessandra
Neilson M. de Oliveira e Alexandra
Otávio Cavalheiro de Souza e Lourdes
Raphael Nepomuceno Lopes e Paula

Ao longo de sete décadas de atuação, o Lions Clube de Aquidauana tem se destacado por ações sociais, campanhas de saúde, apoio a instituições beneficentes e projetos voltados ao bem-estar da população. A celebração dos 70 anos reafirma a trajetória de dedicação, solidariedade e compromisso com os ideais leonísticos que unem gerações de companheiros e companheiras de Leão.

O evento foi encerrado com um momento de confraternização e um grandioso jantar e sorteio de muitas lembranças, marcado pela alegria, união e esperança de que o Lions continue sendo um farol de serviço e humanidade em Aquidauana e em todo o Mato Grosso do Sul.

