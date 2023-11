Lions Clube Aquidauana celebra uma jornada de serviço voluntário e compromisso filantrópico

Aniversário de 68 anos do Lions Aquidauana / Reprodução

No dia 9 de novembro, quinta-feira, o Lions Clube Aquidauana comemorou com orgulho seus 68 anos de dedicação ao serviço voluntário.

Em seis décadas e oito anos, o clube construiu uma trajetória marcada por trabalho árduo, histórias inspiradoras, desafios superados e conquistas na nobre missão de servir ao próximo com carinho e desprendimento.

O alicerce do Lions Clube Aquidauana é formado pelo suor e empenho de inúmeros companheiros e companheiras, alguns dos quais agora vivem em memória, mas deixaram um legado valioso na construção de um clube forte e respeitado.

Para celebrar essa história de compromisso e solidariedade, o clube realizou um jantar festivo na noite do dia 9, reunindo sócios e convidados especiais. Dentre os presentes estavam o governador DG Cal Alexandrina e seu esposo CL Oidelar Silva, o prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro e sua esposa Maria Eliza, o prefeito em exercício em Anastácio Laércio Valério e sua esposa Camila Mendonça, o diretor do Site O Pantaneiro Rhobson Lima, além de membros da diretoria do Lions Anastácio e outros amigos que abrilhantaram o evento com suas presenças.

Durante o jantar, a presidente do Lions Aquidauana, Inácia Gabriel, expressou seus agradecimentos a todos os presentes e reiterou o compromisso contínuo do clube com o trabalho voluntário em prol da filantropia, destacando a importância do cuidado, serviço e atenção ao próximo.

"O Lions Clube Aquidauana aproveita a oportunidade para agradecer de coração a toda a sociedade aquidauanense e anastaciana, cujo apoio constante tem sido fundamental para o sucesso das iniciativas, promoções e eventos voltados à filantropia e ao serviço às comunidades mais necessitadas. A jornada de 68 anos é, sem dúvida, uma celebração não apenas do passado, mas também do compromisso renovado para o futuro, guiado pelo lema eterno do Lions: Nós Servimos", diz nota publicada pelo Lions.