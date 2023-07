Lions Clube Aquidauana empossa sua nova diretoria

Nova presidente Inácia Gabriel da Silva Miranda / Rhobson Lima / O Pantaneiro

Na noite deste 30 de junho, o Lions Clube de Aquidauana realizou a cerimônia de posse da nova diretoria que cumprirá a gestão 2023/2024. A atual presidente, Leonice Prates da Silva Paim, que assumiu a gestão 2022/2023, passa a posição à nova equipe gestora da instituição, que seguirá promovendo e semeando solidariedade como faz o Lions Clube há mais de um século pelo mundo.

Ao iniciar a cerimônia, foram convocados para ocupar a mesa diretora, além da atual presidente, Leonice Prates Paim; o prefeito do município de Aquidauana; Odilon Ribeiro; o governador do Distrito LB-1; Ivanir Ximenes Lopes; O prefeito de Anastácio; Nildo Alves Albres; o ex- governador do Distrito LB-1 Vanderlei Braga Paim o presidente da Câmara Municipal de Aquidauana; vereador Nilson Pontim; o presidente da Câmara Municipal de Anastácio; vereador Ademir Alves Guilherme; a Presidente da Divisão D-2 do Distrito LB-1, Madalena Araújo Maeda; comandante do 9º Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão, o Tenente-coronel Felipe Araújo Barros; comandante do 9º Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão, o Tenente-coronel Felipe Araújo Barros; o comandante do 7º BPM de Aquidauana, Tenente-coronel Guilherme Dantas Lopes; comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Aquidauana, capitão Alex Fernandes; o comandante do Comando de Policiamento da área 3 da Polícia Militar, coronel Marcos do Nascimento Silva; delegado regional as Polícia Civil, Dr. Amylcar Romero e a presidente eleita do Lions Clube, para a gestão 2023/2024, Inácia Gabriel da Silva Miranda.

Ao receber a palavra para iniciar a solenidade e seguir todo o protocolo da cerimônia, a nova presidente convocou a Cal (Companheira Leão), Rosileny Ribeiro Leite, para assumir a posição de mestre de cerimônia, que em seguida anunciou os presentes no evento, de Sr. José Lima Neto, proprietário do jornal O Pantaneiro e Rhobson Tavares Lima, dono do site O Pantaneiro. Em seguida Rosileny convocou o diretor social Luiz Maique de Melo Freitas para saudar os dirigentes e autoridades civis e militares presentes. Logo após, a Cal Rosileny convocou a atual presidente Cal Leonice, para dar a direção dos trabalhos da cerimônia de posse dos novos associados, ao governador do Distrito LB-1 Ivair Ximenes Lopes que conduziu o momento. Seguindo o protocolo, se iniciou a leitura do Código de Ética do Leão, pelo CL (Companheiro Leão), Edmilson Aurélio Marcos, que destacou os propósitos que constituem o nome da entidade.

Lions Clube e o expressivo sentido de cada letra que constitui seu forte nome

L =Liberdade;

I = Igualdade;

O = Ordem;

N = Nascimento e;

S = Serviço.

A noite seguiu dentro de todos os critérios que permeiam o Lions Clube até o momento do encerramento do Ano Leonístico 2022/2023, com a palavra de atual gestora, Leonice Prates Paim, que deu início ao seu discurso de despedida, cumprindo o rito de passagem e anunciando a posse da nova diretoria para 2023/2024. Na sequência, a presidente anunciou a nova presidente, CL Inácia Gabriel da Silva Miranda, para efetivamente entregar o cargo, a sua sucessora, que correspondeu em responder com fidelidade os compromissos que estava ali assumindo, para dar seguimento aos trabalhos do Lions Clube, amparado pelos princípios éticos e filosóficos da instituição.

O rito de passagem seguido à risca num padrão de extremo significado, compromisso e respeito

Em seguida, a presidente Inácia recebeu das mãos da ex-presidente Leonice, o Pin de Presidente. Nesse momento, a ex-presidente, deu sua última martelada no sino anunciando o final de sua gestão, passando imediatamente os dois elementos significativos do cargo, para a nova presidente. Como ocorreu desde o início da cerimônia, onde o protocolo foi seguido fielmente aos rituais do clube, a Presidente empossada, Inácia Gabriel da Silva Miranda, deu sua primeira martelada no sino, anunciando o início de sua gestão e deu prosseguimento à solenidade.

Prosseguindo nos protocolos da noite, a Mestre de Cerimônia Rosileny, convidou a nova presidente para dar posse a nova diretoria do Lions Clube Aquidauana para o ano Leonístico 2023/2024, convocando nominalmente, quando os membros também seguiam um critério da cerimônia. A cada nome, os anunciados se posicionavam em frente à mesa diretora.

1º Vice-Presidente CL Luiz Carlos Campos Torres;

2º Vice-Presidente CL Vanderlei Braga Paim;

1ª Secretária CaL Raimunda Madalena A. Maeda;

1ª Tesoureira - CaL Noely Batista Monteiro de Lima;

Assessor de sócios CL Edmilson Aurelio Marcos;

Coordenadora de LCIF CaL Leonice Prates Paim.

Após a leitura dos compromissos a serem seguidos por cada um deles, todos responderam em voz alta, ao final a palavra "Prometemos", como acordar com tudo que diz respeito ao Lions Clube e suas condutas. Chegado o momento final da posse de todos da próxima gestão, a nova Presidente, Inácia, declarou oficialmente empossada o Ano Leonístico 2023/2024.

Lions Clube Aquidauana, cuidando de nossa gente com carinho e comprometimento

O Lions Clube de Aquidauana, fundado em 10 de novembro de 1955, tem sua sede na rodovia Aquidauana-CEPA, tem como compromisso fim a solidariedade aos mais necessitados e segue a filosofia da instituição com vistas nas 5 causas globais definidas por Lions Clubes Internacional, que são principalmente se preocupar com a Fome; o Meio Ambiente; Visão (crianças com dificuldade de visão); Diabetes e o Câncer Infantil. Todo o trabalho do Lions Clube conta com mais de um milhão e 400 mil leões e domadoras pelo mundo. Estes se empenham coletivamente para manter ativadas as campanhas e promoções, como; a coleta de alimentos, coleta de roupas, calçados, agasalhos e cobertores além também de material de higiene e de limpeza.

Fazendo história transformando vidas e semeando solidariedade

A nova diretoria recebe "a chave" da instituição assumindo o compromisso de se manter fiel aos compromissos e programas propostos pelo Lions Internacional durante um ano, dando continuidade a um trabalho ininterrupto desde a fundação dessa instituição.

Para a presidente que nesta sexta, 30 de junho, passou a diretoria para uma nova equipe, estar presidente é um gesto de amor de humildade e de muito trabalho. Leonice destaca que sem a diretoria e sem os associados nada se consegue realizar.

"Ser presidente de uma entidade sem fins lucrativos é um gesto de muito amor. É um ano que você se desdobra em dedicação, se desdobra em amor para tentar realizar todas as ações. Nós fizemos no dia 23 de julho de 2022 o nosso primeiro evento que foi o resgate da noite italiana, que havia 10 anos que não se fazia mais, e foi o primeiro desafio da minha gestão. Graças a Deus foi um sucesso, um recorde de venda, e esse valor arrecadado, foi destinado o ano todo, em filantropia. Nós fizemos uma programação e esse recurso da noite italiana foi destinado em filantropia nesse ano que eu estive presidente, a frente do Lions Clube Aquidauana. Temos parceria com a ABIMC. Todos os meses nós doamos marmitex em média 200 203 marmitex em conjunto com a ABIMC, sendo o Lions o doador de todos os recursos em mantimento o para fazer os marmitex e também a colaboração dos associados que podiam estar junto com o pessoal da ABIMC para a preparação dessas marmitas para serem entregues", explica Leonice.

Lions Clube Aquidauana completa 68 anos de filantropia para Aquidauana, em novembro

O Lions Clube Internacional foi fundado em 1917 nos Estados Unidos, se tornando internacional em 1920 quando fundou mais uma unidade no Canadá. O Clube é a maior organização de clubes de serviço no mundo, voltado para causas humanitárias. O Lions Clube está presente em 218 países, com mais de 1,4 milhões de associados. Chegou ao Brasil na década de 50, com Armando Fejardo, que ajudou a fundar a primeira célula inicial do clube no Brasil, no Rio de Janeiro, em abril de 1952.





