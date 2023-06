Lions Clube comunica falecimento e presta homenagem a Antonio Rodrigues Garcia

Morreu nesta quinta-feira, dia 1º, Antonio Rodrigues Garcia, ilustre cidadão de Aquidauana. O Lions Clube de Aquidauana fez uma homenagem a Garcia, sócio do local há 50 anos, e onde deixou saudades.

Segue a homenagem



É com imenso pesar, que o Lions Clube Aquidauana comunica o falecimento do nosso estimado companheiro Antonio Rodrigues Garcia, o CL. Sr. Garcia, ocorrido neste dia 01 de junho de 2023.

Há mais de 50 anos, o Lions Clube Aquidauana tem o privilégio de tê-lo como sócio, como exemplo de homem e cidadão solidário, generoso e que cultivou durante toda a sua vida o Leonismo e o espírito de servir ao próximo.

Companheiro Sr. Garcia sempre que podia estava presente no clube, foi o idealizador da construção da nossa sede em Aquidauana e com muita alegria colaborou em centenas de ações filantrópicas e sociais do Lions e de Aquidauana.

Nossa imensa gratidão e reconhecimento por tudo que o Companheiro Sr. Garcia fez e representou para o leonismo e o Lions Clube.

Tivemos a gratidão de tê-lo conosco até o momento, como sendo em vida o sócio mais antigo do nosso clube. Mas, agora, ele foi descansar no Senhor!



Descanse em paz, querido Companheiro Garcia!



Nossos sentimentos aos familiares e amigos!