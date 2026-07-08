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AQUIDAUANA

Lions Clube de Aquidauana empossa diretoria para o Ano Leonístico 2026/2027

Nova diretoria assume o Ano Leonístico 2026/2027 com compromisso de fortalecer as ações sociais e ampliar o trabalho voluntário no município

Redação

Publicado em 08/07/2026 às 05:30

Atualizado em 08/07/2026 às 05:32

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O Lions Clube de Aquidauana realizou a solenidade de posse da diretoria que estará à frente da entidade durante o Ano Leonístico 2026/2027. Na ocasião, a presidente Aparecida dos Santos Marçal Falcão foi reconduzida ao cargo, dando continuidade ao trabalho desenvolvido em prol da comunidade aquidauanense.

A cerimônia reuniu associados, familiares e convidados, marcando o início de um novo ciclo de atividades pautado pelo fortalecimento das ações sociais, do voluntariado e do compromisso com o bem-estar da população.

Ao lado da presidente, tomou posse a nova diretoria, composta por Rosemeire Marina Neves Costa (1ª vice-presidente), Raimunda Madalena Araújo Maeda (2ª vice-presidente), Lessandra Araújo Silveira (secretária), Inácia Gabriel da Silva Miranda (tesoureira e coordenadora da LCIF), Edmilson Aurélio Marcos (assessor de associados), Guiomar Becker de Jesus (diretor social), Osvaldo Maeda (assessor de serviços), Rosemeire Marina Neves Costa (assessora de comunicações e marketing), Vanderlei Braga Paim (diretor de clube), Kátia Andrea Duarte Marisco (diretora de patrimônio) e Almir de Oliveira Periano (diretor animador).

Durante a solenidade, também foram recepcionados os novos integrantes da entidade, o casal de companheiros Marcelo e Joelma, que passam a integrar o quadro de associados do Lions Clube de Aquidauana.

Fundado há 71 anos, o Lions Clube de Aquidauana é reconhecido pelo lema "Nós Servimos" e desenvolve campanhas solidárias, projetos humanitários e diversas ações voltadas ao atendimento da comunidade. Ao longo de sua trajetória, a instituição consolidou um legado de voluntariado, solidariedade e participação social no município.

A solenidade contou ainda com a presença do prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido da Silva, além de associados e familiares, que prestigiaram o momento de posse e confraternização.

Com a recondução de Aparecida Marçal Falcão à presidência, o Lions Clube de Aquidauana inicia o Ano Leonístico 2026/2027 reafirmando seu compromisso com a ampliação das ações sociais, o fortalecimento do voluntariado e a continuidade dos projetos que beneficiam a população aquidauanense.

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