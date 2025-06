Lions Clube de Aquidauana empossa nova diretoria

Divulgação

O Lions Clube de Aquidauana realizou, na noite de sexta-feira (27), a cerimônia oficial de posse da nova diretoria para o ano leonístico 2025/2026. O evento ocorreu na sede da instituição e contou com a presença de associados, familiares e convidados.



Fundado em 10 de novembro de 1955, o clube completa em 2025 sete décadas de atuação na comunidade, mantendo projetos voltados ao voluntariado e à filantropia.



Assumiu a presidência a Companheira Leão (CaL) Aparecida Santos Marçal Falcão, conhecida como Cida Falcão, que sucede a CaL Inácia Gabriel da Silva Miranda. Em seu discurso, a nova presidente agradeceu à diretoria anterior pelo trabalho desenvolvido nos últimos dois anos, destacando as ações comunitárias realizadas pelo clube.



A diretoria que estará à frente do Lions Clube de Aquidauana no próximo ano é composta por:

Presidente: CaL Aparecida Santos Marçal Falcão