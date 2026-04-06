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Lions Clube leva celebração de Páscoa no Asilo São Francisco

O espírito de solidariedade e partilha marcou o domingo de Páscoa em Aquidauana

Redação

Publicado em 06/04/2026 às 08:35

Atualizado em 06/04/2026 às 09:00

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O espírito de solidariedade e partilha marcou o domingo de Páscoa em Aquidauana. Integrantes do Lions Clube realizaram um lanche comunitário especial para os idosos atendidos pelo Asilo São Francisco, proporcionando uma tarde repleta de afeto e atenção.

A ação reuniu voluntários que prepararam e serviram o lanche, criando um ambiente acolhedor e festivo para os moradores da instituição. Mais do que os alimentos, o gesto levou companhia, escuta e momentos de alegria, valorizando cada idoso presente.

Para os residentes do asilo, a celebração foi vivida de forma especial. Entre conversas, sorrisos e lembranças compartilhadas, o encontro reforçou o sentimento de pertencimento e cuidado, especialmente em uma data tradicionalmente marcada pela união e renovação.

De acordo com os organizadores, iniciativas como essa fazem parte da missão do clube de servir à comunidade e fortalecer os laços humanos. “A Páscoa é um momento de reflexão, mas também de amor ao próximo. Estar aqui com os idosos é gratificante para todos nós”, destacaram os voluntários.

A equipe do asilo também ressaltou a importância de ações solidárias como essa, que contribuem para o bem-estar emocional dos acolhidos. Pequenos gestos, como um lanche compartilhado, podem representar grandes momentos na rotina dos idosos.

A tarde terminou com clima de gratidão e emoção, deixando lembranças afetivas tanto para quem recebeu quanto para quem dedicou seu tempo ao próximo — um verdadeiro exemplo do espírito pascal vivido na prática.

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