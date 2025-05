Lixo acumulado é encontrado no Parque da Lagoa Comprida

Prefeitura de Aquidauana

Uma vistoria detalhada na área de mata do Parque da Lagoa Comprida, em Aquidauana, foi feita pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O objetivo é avaliar as condições ambientais e estruturar ações de preservação e uso sustentável da área.

Durante o percurso de 4,6 km no interior do parque, os técnicos concentraram-se nas regiões de vegetação densa situadas próximas à Rua Antônio Campelo.

Nessas áreas, foram identificados diversos pontos de acúmulo de resíduos sólidos descartados de forma irregular pela população, o que compromete a integridade ambiental da Lagoa.

Assim, a equipe destacou a importância da conscientização da comunidade quanto ao descarte correto do lixo e reforçou que ações educativas serão intensificadas. Inclusive, nesta sexta-feira, 16, será executado um mutirão de limpeza no parque.

A vistoria também incluiu a avaliação das condições dos dissipadores de águas pluviais, estruturas essenciais para o controle do escoamento da água da chuva.

Com base nessa análise, a Secretaria irá estabelecer um cronograma de limpeza e manutenção preventiva desses dispositivos.

Reflorestamento

Outro ponto observado foi o estado das áreas de reflorestamento dentro do parque, onde a prefeitura já realizou o plantio de mudas nativas. As espécies introduzidas têm recebido cuidados constantes, e os resultados demonstram o avanço positivo do processo de recuperação ambiental.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Humberto Torres, a vistoria serviu ainda como base para a elaboração de novos projetos, como a definição de trechos apropriados para a implantação de trilhas ecológicas e outras atividades voltadas ao ecoturismo e à educação ambiental.

O Parque da Lagoa Comprida está em pleno processo de revitalização, com um investimento significativo de aproximadamente R$ 22 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul.

A área representa uma amostra do bioma Pantanal inserida no perímetro urbano de Aquidauana, sendo um espaço estratégico para o desenvolvimento de atividades ao ar livre, contemplação da natureza e práticas sustentáveis.

