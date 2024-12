Loja de fogos de artifício atende em horário especial em Aquidauana

João Éric - O Pantaneiro

A loja de fogos Hanabi, localizada na rua Augusto Mascarenhas, no centro de Aquidauana, atenderá em horário especial neste ultimo dia do ano, dia 31.

O proprietário Ivan Matsunaga estenderá o atendimento até as 22h da noite de hoje. Ele explicou que todo ano estende o atendimento devido à procura em cima da hora.

Na loja, são diversas variedades de fogos de artifícios e fogos especial com baixos ruídos de estampidos (barulhos) diminuindo até 70% do barulho, deixando apenas o show de luzes no céu, e bombinhas para crianças.