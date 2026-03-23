Acessibilidade

23 de MarÃ§o de 2026 • 13:48

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
PolÃ­cia

Loja Ã© arrombada e tem bicicleta e celulares furtados em Aquidauana

Entre os itens furtados estÃ¡ uma bicicleta avaliada em R$ 15 mil, alÃ©m de aparelhos celulares

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 23/03/2026 Ã s 10:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

JoÃ£o Ã‰ric / O Pantaneiro

Uma loja de celulares foi arrombada durante a madrugada desta segunda-feira (23) na Rua Bichara Salamene, no centro de Aquidauana. Entre os itens furtados está uma bicicleta avaliada em R$ 15 mil, além de aparelhos celulares.

De acordo com as informações, o proprietário do estabelecimento, foi avisado sobre o arrombamento ainda durante a madrugada. Ao chegar ao local, ele constatou o crime e verificou o furto de uma bicicleta marca Sense, aro 29, em carbono, além de 15 celulares que estavam à venda na loja.

As polícias Militar e Civil foram acionadas e realizam diligências para identificar o autor do crime e recuperar os objetos furtados.

Leia TambÃ©m

â€¢ Casa Ã© arrombada e televisÃ£o furtada no bairro da Serraria em Aquidauana

â€¢ ResidÃªncia Ã© arrombada e diversos objetos sÃ£o furtados em Aquidauana

â€¢ Idosa tem casa arrombada e roÃ§adeira furtada em AnastÃ¡cio

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

INOVAÃ‡ÃƒO

Startup Day conecta Aquidauana a ideias e negÃ³cios do Brasil

Policial

Carros sÃ£o atingidos por tiros em Piraputanga

Cultura

Feirantes de Aquidauana comemoram sucesso na Feira da EstaÃ§Ã£o

Nova localizaÃ§Ã£o na RodoviÃ¡ria municipal aproxima evento da populaÃ§Ã£o e garante sucesso da 2Âª ediÃ§Ã£o de 2026

Luto

Falece o bancÃ¡rio da CEF, Marcos Almeida

Publicidade

Tempo

Domingo amanhece com cÃ©u claro mas hÃ¡ previsÃ£o de chuva

ÃšLTIMAS

Galeria de fotos

InauguraÃ§Ã£o Fazenda Tecnologic em Aquidauana-MS

INOVAÃ‡ÃƒO

Startup Day conecta Aquidauana a ideias e negÃ³cios do Brasil

Evento do Sebrae Startups acontece hoje na EstaÃ§Ã£o FerroviÃ¡ria, com palestras, pitch, crÃ©dito e workshops gratuitos para quem quer transformar ideias em projetos reais

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo