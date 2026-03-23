Loja Ã© arrombada e tem bicicleta e celulares furtados em Aquidauana

JoÃ£o Ã‰ric / O Pantaneiro

Uma loja de celulares foi arrombada durante a madrugada desta segunda-feira (23) na Rua Bichara Salamene, no centro de Aquidauana. Entre os itens furtados está uma bicicleta avaliada em R$ 15 mil, além de aparelhos celulares.



De acordo com as informações, o proprietário do estabelecimento, foi avisado sobre o arrombamento ainda durante a madrugada. Ao chegar ao local, ele constatou o crime e verificou o furto de uma bicicleta marca Sense, aro 29, em carbono, além de 15 celulares que estavam à venda na loja.



As polícias Militar e Civil foram acionadas e realizam diligências para identificar o autor do crime e recuperar os objetos furtados.