Loja Ã© arrombada e tem bicicleta e celulares furtados em Aquidauana

Entre os itens furtados estÃ¡ uma bicicleta avaliada em R$ 15 mil, alÃ©m de aparelhos celulares
JoÃ£o Ã‰ric / O Pantaneiro
Uma loja de celulares foi arrombada durante a madrugada desta segunda-feira (23) na Rua Bichara Salamene, no centro de Aquidauana. Entre os itens furtados está uma bicicleta avaliada em R$ 15 mil, além de aparelhos celulares.
De acordo com as informações, o proprietário do estabelecimento, foi avisado sobre o arrombamento ainda durante a madrugada. Ao chegar ao local, ele constatou o crime e verificou o furto de uma bicicleta marca Sense, aro 29, em carbono, além de 15 celulares que estavam à venda na loja.
As polícias Militar e Civil foram acionadas e realizam diligências para identificar o autor do crime e recuperar os objetos furtados.
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