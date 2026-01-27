LuizHidro abre vaga para Auxiliar de Estoque em Aquidauana

A oportunidade é destinada a candidatos do sexo masculino
Divulgação
A empresa LuizHidro Elétrica e Hidráulica está com processo seletivo aberto para o preenchimento de uma vaga de Auxiliar de Estoque em Aquidauana. A oportunidade é destinada a candidatos do sexo masculino, conforme informado pela empresa, sendo obrigatória a posse de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
De acordo com a LuizHidro, o profissional irá atuar nas rotinas de organização, controle e apoio às atividades do setor de estoque. A empresa busca candidatos com perfil organizado e proativo, interessados em integrar a equipe e contribuir com o fluxo operacional do estabelecimento.
Os interessados devem encaminhar o currículo diretamente para o WhatsApp (67) 99847-7804, canal disponibilizado para o recebimento das candidaturas. A seleção está em andamento, e a recomendação é que os candidatos enviem o currículo o quanto antes.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta segunda-feira
Semana começa com chuva e trovoadas em Aquidauana
Matérias do O Pantaneiro são tema de provas do Processo Seletivo em Aquidauana
Atenção
Canais remotos de atendimento, no entanto, funcionarão normalmente
Violência contra Mulher
Rosana Candia Ohara, de 62 anos, foi morta a golpes de madeira na noite deste sábado
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS