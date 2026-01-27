LuizHidro abre vaga para Auxiliar de Estoque em Aquidauana

Divulgação

A empresa LuizHidro Elétrica e Hidráulica está com processo seletivo aberto para o preenchimento de uma vaga de Auxiliar de Estoque em Aquidauana. A oportunidade é destinada a candidatos do sexo masculino, conforme informado pela empresa, sendo obrigatória a posse de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



De acordo com a LuizHidro, o profissional irá atuar nas rotinas de organização, controle e apoio às atividades do setor de estoque. A empresa busca candidatos com perfil organizado e proativo, interessados em integrar a equipe e contribuir com o fluxo operacional do estabelecimento.



Os interessados devem encaminhar o currículo diretamente para o WhatsApp (67) 99847-7804, canal disponibilizado para o recebimento das candidaturas. A seleção está em andamento, e a recomendação é que os candidatos enviem o currículo o quanto antes.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!