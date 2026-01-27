Acessibilidade

27 de Janeiro de 2026 • 11:15

Oportunidade

LuizHidro abre vaga para Auxiliar de Estoque em Aquidauana

A oportunidade é destinada a candidatos do sexo masculino

Da redação

Publicado em 27/01/2026 às 10:20

Divulgação

A empresa LuizHidro Elétrica e Hidráulica está com processo seletivo aberto para o preenchimento de uma vaga de Auxiliar de Estoque em Aquidauana. A oportunidade é destinada a candidatos do sexo masculino, conforme informado pela empresa, sendo obrigatória a posse de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com a LuizHidro, o profissional irá atuar nas rotinas de organização, controle e apoio às atividades do setor de estoque. A empresa busca candidatos com perfil organizado e proativo, interessados em integrar a equipe e contribuir com o fluxo operacional do estabelecimento.

Os interessados devem encaminhar o currículo diretamente para o WhatsApp (67) 99847-7804, canal disponibilizado para o recebimento das candidaturas. A seleção está em andamento, e a recomendação é que os candidatos enviem o currículo o quanto antes.

Clima

Semana começa com chuva e trovoadas em Aquidauana

