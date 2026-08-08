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Orgulho e reconhecimento

Luminária criada por aquidauanense vence prêmio nacional de design

Fundadora da marca Pirilampa juntamente com o marido e sócio, Raísa Anderson conquistou o principal prêmio brasileiro de design de luminárias com o "Pendente Flauta", inspirado na leveza da música e nas formas brasileiras

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/08/2026 às 08:20

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A designer Raísa Anderson, fundadora da marca Pirilampa, conquistou o 10º Prêmio Abilux Design de Luminárias / Arquivo pessoal/Cedida ao O Pantaneiro

Uma criação que nasceu da sensibilidade, da paixão pelo design e das raízes brasileiras acaba de colocar o nome de uma aquidauanense entre os grandes destaques da iluminação nacional. A designer Raísa Anderson, fundadora da marca Pirilampa, conquistou o 10º Prêmio Abilux Design de Luminárias, considerado o mais importante do segmento no país.

A premiação foi anunciada na noite de quinta-feira (06), no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo (SP), marcando o reconhecimento aos profissionais e empresas de referência do setor.

Em conversa com O Pantaneiro, Raísa comemorou a conquista e relembrou o crescimento da empresa desde sua criação.

“Sou fundadora da Pirilampa junto com meu marido e sócio [Igor Pinterich]. A empresa nasceu em 2023 e vem crescendo desde então. Hoje, temos um portfólio de quase 50 produtos entre luminárias pendentes, arandelas, luminárias de mesa, de piso e velas aromáticas”, conta a aquidauanense.

Foi nesse caminho de expansão que surgiu o "Pendente Flauta", novidade que levou a marca a ser reconhecida na principal premiação do setor no país.

“Este ano inscrevemos nosso último lançamento, o pendente Flauta, no Prêmio Abilux de Design de Luminárias, que é o maior do Brasil. E fomos vencedores”, celebra Raísa.

Pendente Flauta com o selo oficial da vitória no 10º Prêmio Abilux Design de Luminárias

A peça Pendente Flauta foi concebida para iluminar mesas de jantar e ambientes de convivência com elegância e suavidade. A inspiração surgiu de um gesto simples e poético - duas mãos tocando uma flauta, formando curvas voltadas para direções opostas.

O resultado é uma luminária de desenho limpo, horizontal e leve. Um sistema de contrapeso permite que ela seja fixada ao teto por apenas um ponto, fazendo com que a outra extremidade pareça flutuar no ambiente. O formato tubular proporciona iluminação difusa, enquanto as opções de acabamento em azul ou vermelho reforçam a identidade visual da peça.

Formato tubular proporciona uma iluminação difusa e eficiente

Criado pela Abilux (Associação Brasileira da Indústria de Iluminação), o prêmio tem como objetivo incentivar a inovação tecnológica e reconhecer projetos que unem eficiência, criatividade e qualidade no desenvolvimento de luminárias para ambientes internos e externos. Em 2026, a premiação chegou à décima edição.

Uma história que começou em Aquidauana

A conquista representa mais um capítulo da trajetória iniciada há alguns anos por Raísa. Em 2023, O Pantaneiro contou a história da aquidauanense que decidiu trocar a carreira no Direito, tendo sido acadêmica na Unesp, pelo universo da criação artística.

Apaixonada por arte, arquitetura, cultura brasileira e decoração, ela encontrou na iluminação uma forma de expressar sua personalidade. Na época da reforma de sua própria casa, percebeu a dificuldade de encontrar luminárias coloridas e com identidade brasileira. Foi dessa inquietação que nasceu a Pirilampa.

A primeira coleção recebeu o nome de Trem das Cores, inspirada tanto na música de Caetano Veloso quanto nas lembranças dos trilhos ferroviários de Aquidauana, próximos à casa da avó da designer.

Mesmo vivendo em São Paulo, Raísa nunca escondeu o orgulho das origens pantaneiras, que remetem aos seus familiares e às melhores amigas de infância. Ao longo dos anos, sempre fez questão de destacar Aquidauana como parte fundamental de sua identidade criativa.

Agora, pouco mais de três anos após lançar oficialmente a marca com o marido, ela celebra um reconhecimento que coloca seu trabalho entre os principais do design brasileiro. Para quem quiser conhecer mais sobre a Pirilampa, basta acessar o site oficial ou as redes sociais.

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