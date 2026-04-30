Luto: falece a aquidauanense Julia Lara Prado

O Pantaneiro

Com grande pesar, informamos o falecimento da aquidauanense Julia Lara Prado, de 28 anos, ocorrido na manhã desta quinta-feira (30), após dias de internação em decorrência de um grave acidente registrado no último dia 19, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa (RJ).

Julia estava internada em estado grave desde o acidente, que envolveu uma carreta carregada com gás liquefeito de petróleo (GLP), a qual tombou e explodiu. Ela sofreu queimaduras severas e vinha sendo acompanhada por equipes médicas especializadas em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apesar dos esforços e da mobilização de familiares, amigos e da comunidade, a jovem não resistiu às complicações.

Durante os dias de internação, a família manteve a população informada sobre o estado de saúde de Julia. Em uma das atualizações, a irmã, Isabelle Prado, havia informado que o quadro era grave, porém estável, e que a jovem passava por exames para uma avaliação mais precisa. A recuperação, segundo os familiares, era considerada lenta e delicada.

A tragédia também vitimou o marido de Julia, Brendon Teodoro Marinato, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte ao acidente. O casal estava junto no veículo no momento da colisão.

Ao longo das últimas semanas, uma campanha solidária foi organizada para ajudar com os custos do tratamento e dar suporte à família. As doações também contribuíram para o cuidado da cadela do casal, Pandora, que ficou ferida no acidente e segue em recuperação.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestam homenagens, destacando sua trajetória, sua formação em Medicina Veterinária e Administração, e a lembrança de uma jovem querida e cheia de planos.

Informações sobre velório e sepultamento ainda devem ser divulgadas pela família.