Luto: morre fundador da Igreja Manhã Gloriosa

A cidade de Aquidauana e os fiéis da Igreja Manhã Gloriosa estão de luto pela morte do reverendo Marcílio Alves de Santos, aos 81 anos. Fundador da igreja que leva o mesmo nome, Marcílio foi um homem de fé inabalável e deixou um legado que continuará a inspirar gerações.

Natural do Estado de São Paulo, Marcílio chegou a Aquidauana em 1987, acompanhado de sua esposa, Noemi, e sete filhos. Guiado por uma forte vocação divina, o reverendo sentiu no coração o chamado para iniciar um ministério. Em um começo humilde, orando com algumas pessoas em montes e lugares simples, o grupo fundou a Igreja Manhã Gloriosa, que iniciou suas atividades em um barraco de palha. O ministério, que começou com poucos membros, se expandiu ao longo dos anos, estabelecendo igrejas em várias cidades do Estado de Mato Grosso do Sul e também em São Paulo.

Em uma de suas últimas entrevistas, o reverendo Marcílio compartilhou uma lição que marcou sua trajetória. Ele afirmou com convicção: "O que nós não podemos é nos orgulhar quando Deus nos usa. Falavam para mim para eu descansar, pois já passava dos 70 anos, porém eu dizia que descansar será só na glória. Enquanto eu estiver vivo, eu vou falar da palavra de Deus e orar pelas pessoas, pois a Bíblia diz que toda honra é dada ao Senhor." Essas palavras resumem a essência de sua vida: uma dedicação constante ao ministério, sem descanso, até o último dia.

O reverendo Marcílio, mesmo com a saúde já debilitada, continuou incansavelmente sua missão de pregar a palavra de Deus e orar pelos necessitados, demonstrando em vida o compromisso com o chamado divino que recebeu. Sua postura era a de um verdadeiro servo, que não buscava glórias para si, mas para o Senhor, em todas as situações. A humildade, a obediência e a fé foram características que marcaram profundamente seu ministério.

O corpo de Marcílio será velado na sede da Igreja Manhã Gloriosa, localizada na Rua Roque Floriano das Neves, 903, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana. O sepultamento será no Cemitério Parque Cidade Natureza.

A Igreja Manhã Gloriosa, que hoje é um símbolo de fé e transformação espiritual para centenas de famílias, segue firme no propósito de continuar o trabalho iniciado por Marcílio. Embora sua presença física não esteja mais entre nós, o reverendo deixa um legado duradouro de fé, amor a Deus e ao próximo, e a certeza de que "toda honra é dada ao Senhor".

Neste momento de despedida, a comunidade se une em oração, agradecendo pela vida e pelo ministério do reverendo Marcílio, e pedindo consolo para sua família e para todos os que foram tocados por sua palavra e exemplo de vida.