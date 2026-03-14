Luto no Santa Terezinha: morre Zezito, aos 75 anos

VocÃª RepÃ³rter

Faleceu neste sábado (14), aos 75 anos, em Aquidauana, o empresário José Jobelino de Melo, conhecido carinhosamente por amigos e moradores como “Zezito”. Muito querido na região da Bairro Santa Terezinha, ele ficou marcado por sua trajetória no comércio local e pelo relacionamento próximo com a comunidade.

Zezito foi proprietário por muitos anos da tradicional Mercearia Junior, estabelecimento que se tornou ponto de referência para moradores do bairro e região. Ao longo das décadas de trabalho no comércio, construiu amizades e conquistou o respeito de clientes e vizinhos, sendo lembrado pelo atendimento simples e pela dedicação à comunidade.

A notícia de seu falecimento gerou comoção entre familiares, amigos e moradores que conviveram com o empresário ao longo dos anos.

José Jobelino de Melo deixa a esposa Maria das Graças e os filhos Juliane e José Luiz.

O velório está sendo realizado na Pax Universal Aquidauana. O sepultamento está marcado para às 9h deste domingo (15) no Cemitério Municipal de Aquidauana.

Familiares, amigos e moradores da região devem prestar as últimas homenagens a Zezito, cuja história ficou ligada ao comércio e à convivência comunitária no bairro Santa Terezinha.