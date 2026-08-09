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NOTA DE FALECIMENTO

Madrugada de domingo é marcada pela morte de Picolé

Naizael Vinicius Pimentel Brando faleceu em sua residência, aos 37 anos

Redação

Publicado em 09/08/2026 às 09:06

Atualizado em 09/08/2026 às 09:11

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Arquivo Pessoal

A comunidade de Aquidauana amanheceu neste domingo, 9 de agosto, Dia dos Pais, com a notícia da morte de Naizael Vinicius Pimentel Brando, conhecido popularmente como Picolé. Ele tinha 37 anos e nasceu em 24 de julho de 1989.

Naizael faleceu durante a madrugada deste domingo, em sua residência, na região próxima à Rua Duque de Caxias, nas imediações do Estabelecimento Penal de Aquidauana. Vizinhos estranharam a intensa movimentação de policiais e equipes de resgate logo nas primeiras horas do dia. Segundo as informações, ele estava na companhia de dois de seus seis filhos no momento da morte.

A notícia causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que conheciam Picolé, especialmente por sua partida acontecer justamente em uma data marcada pela celebração e homenagem aos pais.

A família ainda aguarda a definição das informações referentes à despedida. Até o momento, não foram divulgados o horário e o local do sepultamento. Assim que os detalhes forem confirmados, novas informações deverão ser divulgadas.

Nascido em Aquidauana, Naizael deixa familiares, filhos, amigos e conhecidos, que agora enfrentam a dor da perda e guardam na memória os momentos vividos ao seu lado.

Neste momento de tristeza, ficam os sentimentos de solidariedade aos familiares e amigos de Naizael Vinicius Pimentel Brando, o Picolé.

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