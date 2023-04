Mãe de aluno do IFMS relata maldade em acusação de atentado em Aquidauana

IFMS em Aquidauana / Ronald Regis / O Pantaneiro

A mãe de um estudante do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) que estaria envolvido em uma tentativa de atentando à unidade nega as acusações feitas contra o filho. De acordo com a mulher, a acusação não tem fundamento e fez com que o estudante passasse por constrangimentos.

Em conversa com a equipe de O Pantaneiro, a mulher classificou o fato como maldade contra o estudante. Ela relata uma viatura da Polícia Militar na escola quando o filho chegou, na segunda-feira, dia 10. Enquanto o estudante se dirigia à sala de aula, ela foi para o trabalho. Pouco tempo depois, a mulher foi chamada na sala da direção, onde os policiais explicaram que foram acionados porque a diretora recebeu uma denúncia anônima de que o filho dela estaria encabeçando uma tentativa de atentando à escola naquele dia.