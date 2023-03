Mãe de prefeito de Aquidauana morre em Campo Grande

Maria com o filho / Reprodução/RedesSociais

Maria era muito querida e deixa saudade para familiares e netos.

Nas redes sociais, o prefeito Odilon Ribeiro lamentou a perda da mãe. “Com muita dor no coração e uma imensa tristeza, informo a todos que a minha mãe Maria Tereza Alves Ribeiro, faleceu. Minha mãe foi muito guerreira, forte e exemplo de mulher, de mãe, de esposa, de cidadã e uma avó amorosa. Minha mãe fez tudo por nossa família, sempre com muito amor e cuidado para criar eu e o meu irmão Zelito, foi uma fortaleza dentro do nosso lar, nos educandos, nos dando amor e sempre nos aconselhando. Minha mãe, meu amor, meu exemplo, agora vai descansar com meu amado pai Tico Ribeiro. Mãe, pra sempre te amarei e guardarei seus ensinamentos. Obrigado por tudo e por tanto que fez por mim e por nossa família. Descanse em paz, minha mãe sempre rodeada do carinho da família, em especial de seus netos”.