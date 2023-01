Mãe deixa filhos sozinhos e vai pra lanchonete com namorado

Polícia Militar / Divulgação

O Conselho Tutelar de Aquidauana recebeu uma denúncia de abandono de incapaz, na última segunda-feira (9).

Conforme informações do boletim de ocorrência, foi informado que uma mulher havia deixado seus dois filhos sozinhos em casa, na rua João Câncio Alves.

No local, a equipe do conselho encontrou duas crianças, uma de 12 e outra de dois anos, na calçada.

Questionadas, as crianças informaram que a mãe havia saído. Diante dos fatos, as crianças foram deixadas na casa de uma tia, que disse que a responsável pelos menores estava em uma lanchonete com o namorado.

A polícia foi acionada, foi até a lanchonete e encaminhou a mulher para delegacia.