Mãe do presidente da Câmara de Aquidauana morre aos 85 anos

Maria Roseli é mãe do presidente da Câmara, Nilson Pontim / Arquivo da Familia

Maria Roseli Pontim, mãe do presidente da Câmara de Aquidauana, Nilson Pontim, morreu aos 85 anos, às 21h05 de quinta-feira (24), na Santa Casa de Campo Grande.

A família Pontim comunicou o falecimento da matriarca da família.

Segundo o comunicado, Maria Roseli deixa um legado imenso, marcado pelo amor e pelos ensinamentos que compartilhou com familiares e amigos, especialmente com seus filhos, netos, bisnetos e genros.

"Sua presença sempre foi uma fonte de força e carinho, e sua memória permanecerá viva em nossos corações. Neste momento de dor, nos unimos para honrar sua vida e sua influência positiva em todos nós. Que as memórias que construímos juntos nos tragam conforto e nos inspirem a seguir seu exemplo de amor e união familiar", diz o comunicado.

"É com profunda tristeza, que me despeço de minha mãe Maria Rosseli Pontim. Não há dor maior do que ter de dizer adeus aos que amamos", publicou o presidente.

O corpo de Maria será trasladado na manhã desta sexta-feira (25), para a cidade de Castilho, no interior de São Paulo, onde acontecerá a despedida e o sepultamento.