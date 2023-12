Mãe e Filho de Aquidauana brilham na Maratona Aquática do Eco Pantanal Extremo 2023

Família aquidauanense comemorou / Arquivo Pessoal

No último final de semana, Aquidauana se encheu de orgulho com a desempenho de uma dupla na maratona aquática do Eco Pantanal Extremo 2023, realizada em Corumbá. Adriana Gouvêa (47) e seu filho Samuel Gouvêa (13), ambos naturais de Aquidauana, destacaram-se como medalhistas em suas respectivas categorias.

Na prova desafiadora, que cobriu uma distância de 1 km, Samuel conquistou a segunda colocação na categoria Infantil B. Já Adriana, na categoria adulto feminino 41 a 50 anos, sagrou-se campeã, conquistando a medalha de ouro.

O que é o Eco Pantanal Extremo?

Realizado em Corumbá, esta competição de quatro dias atrai atletas de todo o país em seis modalidades emocionantes. O evento é organizado pela Prefeitura Municipal de Corumbá e recebe cerca de 1500 atletas a cada edição.

O Eco Pantanal Extremo é de suma importância no cenário nacional do turismo e tem uma conexão especial com as modalidades de esportes de aventura. As paisagens do Pantanal oferecem um cenário espetacular para os atletas demonstrarem seu talento. As provas incluem tiro prático, maratona aquática, mountain bike, canoagem, corrida de trilha e stand-up paddle. Cada modalidade é coordenada por suas respectivas federações e oferece prêmios em dinheiro para os vencedores.